Tutto pronto per il grande ritorno in Europa del Napoli. Il big match tra gli azzurri e l’Arsenal si disputerà stasera, mercoledì 9 settembre 2026, al Maradona. Una partita che si preannuncia spettacolare con la squadra di Massimiliano Allegri che dovrà affrontare i campioni d’Inghilterra nella prima giornata della League Phase di Champions League 2026-2027.

Ecco la guida pratica con orario, canali e le ultime sulle Napoli Arsenal formazioni.

Orario e canale: dove vedere Napoli-Arsenal in streaming

Il fischio d’inizio di Napoli Arsenal è fissato alle ore 21:00 di oggi, mercoledì 9 settembre. La partita sarà trasmessa in diretta streaming esclusiva su Amazon Prime Video: il match non sarà quindi visibile sui tradizionali canali Sky o DAZN. Per seguire la gara basterà accedere all’app dedicata, al sito ufficiale o tramite smart TV compatibili.

Ricordiamo che le altre partite odierne della Champions League 9 settembre hanno una distribuzione diversa: Barcellona-Feyenoord e Stoccarda-Viking (ore 18.45), Liverpool-Atletico Madrid, PSG-Slovan e Sporting-Galatasaray (ore 21.00) sono visibili su Sky Sport, NOW e Sky Go, con PSG-Slovan disponibile anche in chiaro su TV8. L’esclusiva Amazon Prime Video in questo turno di Champions riguarda dunque solo il posticipo del Maradona.

Probabili formazioni Napoli-Arsenal

Allegri dovrebbe confermare il 4-3-3. Grande attesa per il ritorno dal primo minuto di De Bruyne, titolare per la prima volta in stagione. In attacco ballottaggio Politano–David Neres a supporto di Hojlund. Assenti McTominay e Anguissa; in difesa Rafa Marin favorito su Spinazzola.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Olivera; Gilmour, Lobotka, De Bruyne; Politano, Hojlund, Alisson Santos.

Arteta deve invece gestire l’assenza di Saliba e valutare Timber. A centrocampo spazio a Bruno Guimaraes accanto a Rice e Odegaard, mentre nel tridente offensivo Saka e Tzolis dovrebbero agire ai fianchi di Havertz.

Arsenal (4-3-3): Raya; White, Konsa, Gabriel, Calafiori; Odegaard, Bruno Guimaraes, Rice; Saka, Havertz, Tzolis.

Arbitro e contesto di forma

La direzione arbitrale di Napoli Arsenal è affidata allo svedese Glenn Nyberg, assistito da Mahbod Beigi e Andreas Söderkvist. Quarto uomo Adam Ladebäck, al VAR Carlos del Cerro Grande con AVAR Jérôme Brisard.

Le due squadre arrivano al match con stati d’animo opposti. L’Arsenal è stato finora impeccabile: trionfo in Community Shield e tre vittorie su tre in Premier League. Il Napoli, eliminato nella scorsa edizione della fase a girone unico, cerca un immediato riscatto europeo dopo un avvio di campionato complicato (una vittoria e due sconfitte contro Como e Inter). Una prova di maturità fondamentale per gli azzurri, secondi italiani a scendere in campo in questa Champions dopo l’Inter di ieri sera.