Us Open, il programma di oggi 7 settembre: gli orari delle partite e quando scende in campo Darderi contro Zverev

Proseguono gli ottavi di finale dello Us Open e oggi, lunedì 7 settembre, scenderà in campo l’ultimo italiano rimasto in corsa nel tabellone del singolare. Luciano Darderi, infatti, affronterà il numero due al mondo e numero uno del seeding, il tedesco Alexander Zverev.

Proprio Zverev è chiamato a rispondere all’ottima prestazione di ieri di Carlos Alcaraz, che sembra ogni giorno più in forma dopo l’infortunio che l’ha costretto a saltare Roland Garros e Wimbledon. Sempre ieri hanno convinto anche gli americani Tiafoe e Shelton. Vediamo tutte le partite di oggi lunedì 7 settembre, gli orari (stimati) degli incontri e quando potrebbe scendere in campo Darderi.

Darderi sfida Zverev: a che ora scenderà in campo l’ultimo italiano rimasto in corsa nel singolare

La partita più importante per i tifosi italiani è quella di Luciano Darderi, che ha raggiunto per la prima volta in carriera gli ottavi di finale degli Us Open. Darderi sfiderà Zverev sull’Arthur Ashe: sarà la seconda partita della sessione serale. Questo vuol dire che si giocherà, probabilmente, intorno alle 3 della notte italiana. Il match seguirà quello tra Jovic e Gauff, il derby statunitense del tabellone femminile.

Us Open, il programma di lunedì 7 settembre: gli orari dei match di oggi

Il programma di giornata per il singolare maschile si apre, sempre sull’Arthur Ashe, con il match tra Alexander Blockx e Francisco Cerundolo: entrambi si sono qualificati a sorpresa per gli ottavi, eliminando i più quotati Flavio Cobolli e Taylor Fritz. La loro sfida sarà la seconda sull’Ashe, quindi probabilmente intorno alle 20. Sul Louis Armstrong, invece, si affronteranno nell’ultimo match (non prima delle 22) Lerner Thiem e Karen Khachanov.

L’altro ottavo al maschile si giocherà non prima delle 22.30 sul Grandstand e vedrà di fronte Arthur Gea e Botic van de Zandschulp: chi passa il turno sfiderà nei quarti il vincitore del match tra Zverev e Darderi. Il programma femminile vede invece in campo diverse big, probabilmente più del maschile. Alle 17.30 il programma dell’Ashe si aprirà con la sfida tra l’ex numero uno al mondo, Iga Swiatek, e la campionessa olimpica Qinwen Zheng.

Come detto, nel match serale si sfideranno, a partire dall’1 di notte, Coco Gauff e Iva Jovic. Alle 17 sull’Armstrong scenderanno invece in campo Mirra Andrea (campionessa del Roland Garros) e Anastasia Potapova. L’ultimo match del singolare femminile di giornata è il terzo dell’Armstrong, tra Elena Rybakina e Naomi Osaka, tra le partite più interessanti di tutta la giornata: si giocherà non prima delle 20.30.

Qui il programma completo dell’Arthur Ashe stadium:

Ore 17.30: Swiatek-Zheng

A seguire (non prima delle 19): Cerundolo-Blockx

Ore 1.00: Jovic-Gauff

A seguire (non prima delle 2.10): Zverev-Darderi

Il programma del Louis Armstrong:

Ore 17.00: Andreeva-Potapova

A seguire (non prima delle 18.10): Siniakova/Towsend-Hunter/Krawczyk

A seguire (non prima delle 20.30): Osaka-Rybakina

A seguire (non prima delle 22.00): Khachanov-Tien

Dove vedere gli ottavi di finale degli Us Open

Gli Us Open non vengono trasmessi solo su Sky Sport, ma è possibile seguirli in televisione anche in chiaro: I diritti sono di SuperTennis, la televisione fedele in onda sul canale 64 del digitale terrestre e 212 su Sky.