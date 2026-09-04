Serie A, è già guerra per lo Scudetto: Inter-Napoli, Roma-Atalanta e Juventus-Milan infiammano la 3a giornata. Dove vederli in tv e streaming

Il campionato di Serie A 2026/27 torna in campo per la terza giornata, in un turno che si preannuncia a dir poco scoppiettante. I match, in programma da oggi, venerdì 4 settembre, fino a lunedì 7 settembre, con orari scaglionati, permetteranno agli appassionati più incalliti di gustarsi quasi tutte le partite.

Come dicevamo, si tratta di un turno che promette spettacolo, perché tra le sfide spuntano tre big match: Inter-Napoli, Roma-Atalanta e Juventus-Milan. Insomma, si tratta dei primi scontri tra le pretendenti al titolo di campione d’Italia, dai quali è lecito attendersi delle prime indicazioni su quale piega prenderà la Serie A 2026/2027.

Dove vedere le partite della seconda giornata su Sky e DAZN

La terza giornata si apre stasera alle 20:45 con Genoa-Como e si concluderà lunedì 7 settembre con ben due posticipi: Cagliari-Lecce alle 18:30 e Udinese-Lazio alle 20:45. Come sempre avviene, tutte e dieci le partite della giornata saranno trasmesse in diretta su DAZN, mentre tre incontri, ossia Roma-Atalanta, Bologna-Sassuolo e Udinese-Lazio, saranno disponibili anche su Sky e NOW.

Gli abbonati Sky potranno seguire gli incontri anche in mobilità grazie all’app Sky Go, fruibile su smartphone, tablet e PC.

Il calendario del terzo turno con orari e date

Ma bando alle ciance e vediamo, nel dettaglio, com’è articolato questo terzo turno di Serie A.

Venerdì 4 settembre

Genoa-Como alle ore 20:45, visibile su DAZN 1

Sabato 5 settembre

Fiorentina-Torino alle 15:00, visibile su DAZN 1

alle 15:00, visibile su DAZN 1 Inter-Napoli alle 18:30, visibile su DAZN 1

alle 18:30, visibile su DAZN 1 Roma-Atalanta alle 20:45, visibile su DAZN 1, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, e Sky Sport 251

Domenica 6 settembre

Frosinone-Venezia alle 15:00, visibile su DAZN 1

alle 15:00, visibile su DAZN 1 Parma-Monza alle 15:00, visibile su DAZN 2

alle 15:00, visibile su DAZN 2 Bologna-Sassuolo alle 18:00, visibile su DAZN 1, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, e Sky Sport 251

alle 18:00, visibile su DAZN 1, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, e Sky Sport 251 Juventus-Milan alle 20:45, visibile su DAZN 1

Lunedì 7 settembre

Cagliari-Lecce alle 18:30, visibile su DAZN 1

alle 18:30, visibile su DAZN 1 Udinese-Lazio alle 20:45, visibile su DAZN 1, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, e Sky Sport 251

Le probabili formazioni del terzo turno di Serie A

In un turno così irto di sfide e insidie, i club si stanno preparando al meglio, così da non farsi trovare impreparati. Ecco le probabili formazioni scelte dai mister di Serie A:

Genoa-Como (oggi venerdì):

GENOA (3-4-1-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Sow, Ellertsson; Baldanzi, Vitinha; Colombo. All De Rossi

(3-4-1-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Sow, Ellertsson; Baldanzi, Vitinha; Colombo. All De Rossi COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Chalobah, Ramon, Valle; Milla, Da Cunha; Diao, Nico Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas

Fiorentina-Torino (sabato):

FIORENTINA (4-3-2-1): De Gea; Jimenez, Dragusin, Viery, Valdepenas; Ndour, Fagioli, Oulai; Mastantuono, Atta; Pellegrino. All. Grosso

(4-3-2-1): De Gea; Jimenez, Dragusin, Viery, Valdepenas; Ndour, Fagioli, Oulai; Mastantuono, Atta; Pellegrino. All. Grosso TORINO (3-4-2-1): Perri; Comuzzo, Ismajli, Comert; Belghali, Mandragora, Fitz-Jim, Cacciamani; Vlasic, Adams; Simeone. All. Abate

Inter-Napoli (sabato):

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Lautaro, Esposito. All. Chivu

(3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Lautaro, Esposito. All. Chivu NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Marin, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, De Bruyne; Politano, Hojlund, Alisson. All. Allegri

Roma-Atalanta (sabato):

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Mancini, Hermoso; Molina, Kone, Cristante, Wesley; Soulé, Mora; Malen. All. Gasperini

(3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Mancini, Hermoso; Molina, Kone, Cristante, Wesley; Soulé, Mora; Malen. All. Gasperini ATALANTA (4-3-3): Carnesecchi; Zappacosta, Kossounou, Scalvini, Bernasconi; Samardzic, Gaetano, Ederson; De Ketelaere, Scamacca, Raspadori. All. Sarri

Frosinone-Venezia (domenica):

FROSINONE (4-3-3): Palmisani; Oyono, Calvani, Monterisi, Bracaglia; Masini, Calò, Schmid; Fini, Raimondo, Kvernadze. All. Alvini

(4-3-3): Palmisani; Oyono, Calvani, Monterisi, Bracaglia; Masini, Calò, Schmid; Fini, Raimondo, Kvernadze. All. Alvini VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Bella-Kotchap, Halhal; Hainaut, Kike Perez, Busio, Basic, Correia; Yeboah, Adams. All. Stroppa

Parma-Monza (domenica):

PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Ndiaye; Britschgi, Ordonez, Keita, Fabbian, Valeri; Romero, Toure. All. Cuesta

(3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Ndiaye; Britschgi, Ordonez, Keita, Fabbian, Valeri; Romero, Toure. All. Cuesta MONZA (3-4-2-1): Tornqvist; Kouadio, Ziolkowski, Carboni; Birindelli, Akinsanmiro, Folorunsho, Mangas; Colpani, Ngonge; Cutrone. All. Juric

Bologna-Sassuolo (domenica):

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Holm, Helland, Heggem, Miranda; Odgaard, Ferguson, Pobega; Bernardeschi, Piccoli, Cambiaghi. All. Tedesco

(4-3-3): Skorupski; Holm, Helland, Heggem, Miranda; Odgaard, Ferguson, Pobega; Bernardeschi, Piccoli, Cambiaghi. All. Tedesco SASSUOLO (4-3-3): Muric; Cinquegrano, Idzes, Leysen, Doig; Bakola, Matic, Adzic; Berardi, Bowie, Lauriente. All. Aquilani

Juventus-Milan (domenica):

JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumi, Celik; Locatelli, Douglas Luiz; Conceicao, Gonzalez, Boga; Kolo Muani. All. Spalletti

(4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumi, Celik; Locatelli, Douglas Luiz; Conceicao, Gonzalez, Boga; Kolo Muani. All. Spalletti MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Musah, Modric, Bartesaghi; Rabiot, Cisse; Ramos. All. Amorim

Cagliari-Lecce (lunedì):

CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Ze Pedro, Deiola, Rodriguez, Obert; Adopo, Winks, Romano; Maldini, Fazzini; Kevin Carlos. All. Pisacane

(4-3-2-1): Caprile; Ze Pedro, Deiola, Rodriguez, Obert; Adopo, Winks, Romano; Maldini, Fazzini; Kevin Carlos. All. Pisacane LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ilic, Gorter; Pierotti, Stulic, N’Dri. All. Di Francesco

Udinese-Lazio (lunedì):