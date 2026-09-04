Il campionato di Serie A 2026/27 torna in campo per la terza giornata, in un turno che si preannuncia a dir poco scoppiettante. I match, in programma da oggi, venerdì 4 settembre, fino a lunedì 7 settembre, con orari scaglionati, permetteranno agli appassionati più incalliti di gustarsi quasi tutte le partite.
Come dicevamo, si tratta di un turno che promette spettacolo, perché tra le sfide spuntano tre big match: Inter-Napoli, Roma-Atalanta e Juventus-Milan. Insomma, si tratta dei primi scontri tra le pretendenti al titolo di campione d’Italia, dai quali è lecito attendersi delle prime indicazioni su quale piega prenderà la Serie A 2026/2027.
Dove vedere le partite della seconda giornata su Sky e DAZN
La terza giornata si apre stasera alle 20:45 con Genoa-Como e si concluderà lunedì 7 settembre con ben due posticipi: Cagliari-Lecce alle 18:30 e Udinese-Lazio alle 20:45. Come sempre avviene, tutte e dieci le partite della giornata saranno trasmesse in diretta su DAZN, mentre tre incontri, ossia Roma-Atalanta, Bologna-Sassuolo e Udinese-Lazio, saranno disponibili anche su Sky e NOW.
Gli abbonati Sky potranno seguire gli incontri anche in mobilità grazie all’app Sky Go, fruibile su smartphone, tablet e PC.
Il calendario del terzo turno con orari e date
Ma bando alle ciance e vediamo, nel dettaglio, com’è articolato questo terzo turno di Serie A.
Venerdì 4 settembre
- Genoa-Como alle ore 20:45, visibile su DAZN 1
Sabato 5 settembre
- Fiorentina-Torino alle 15:00, visibile su DAZN 1
- Inter-Napoli alle 18:30, visibile su DAZN 1
- Roma-Atalanta alle 20:45, visibile su DAZN 1, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, e Sky Sport 251
Domenica 6 settembre
- Frosinone-Venezia alle 15:00, visibile su DAZN 1
- Parma-Monza alle 15:00, visibile su DAZN 2
- Bologna-Sassuolo alle 18:00, visibile su DAZN 1, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, e Sky Sport 251
- Juventus-Milan alle 20:45, visibile su DAZN 1
Lunedì 7 settembre
- Cagliari-Lecce alle 18:30, visibile su DAZN 1
- Udinese-Lazio alle 20:45, visibile su DAZN 1, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, e Sky Sport 251
Le probabili formazioni del terzo turno di Serie A
In un turno così irto di sfide e insidie, i club si stanno preparando al meglio, così da non farsi trovare impreparati. Ecco le probabili formazioni scelte dai mister di Serie A:
Genoa-Como (oggi venerdì):
- GENOA (3-4-1-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Sow, Ellertsson; Baldanzi, Vitinha; Colombo. All De Rossi
- COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Chalobah, Ramon, Valle; Milla, Da Cunha; Diao, Nico Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas
Fiorentina-Torino (sabato):
- FIORENTINA (4-3-2-1): De Gea; Jimenez, Dragusin, Viery, Valdepenas; Ndour, Fagioli, Oulai; Mastantuono, Atta; Pellegrino. All. Grosso
- TORINO (3-4-2-1): Perri; Comuzzo, Ismajli, Comert; Belghali, Mandragora, Fitz-Jim, Cacciamani; Vlasic, Adams; Simeone. All. Abate
Inter-Napoli (sabato):
- INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Lautaro, Esposito. All. Chivu
- NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Marin, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, De Bruyne; Politano, Hojlund, Alisson. All. Allegri
Roma-Atalanta (sabato):
- ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Mancini, Hermoso; Molina, Kone, Cristante, Wesley; Soulé, Mora; Malen. All. Gasperini
- ATALANTA (4-3-3): Carnesecchi; Zappacosta, Kossounou, Scalvini, Bernasconi; Samardzic, Gaetano, Ederson; De Ketelaere, Scamacca, Raspadori. All. Sarri
Frosinone-Venezia (domenica):
- FROSINONE (4-3-3): Palmisani; Oyono, Calvani, Monterisi, Bracaglia; Masini, Calò, Schmid; Fini, Raimondo, Kvernadze. All. Alvini
- VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Bella-Kotchap, Halhal; Hainaut, Kike Perez, Busio, Basic, Correia; Yeboah, Adams. All. Stroppa
Parma-Monza (domenica):
- PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Ndiaye; Britschgi, Ordonez, Keita, Fabbian, Valeri; Romero, Toure. All. Cuesta
- MONZA (3-4-2-1): Tornqvist; Kouadio, Ziolkowski, Carboni; Birindelli, Akinsanmiro, Folorunsho, Mangas; Colpani, Ngonge; Cutrone. All. Juric
Bologna-Sassuolo (domenica):
- BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Holm, Helland, Heggem, Miranda; Odgaard, Ferguson, Pobega; Bernardeschi, Piccoli, Cambiaghi. All. Tedesco
- SASSUOLO (4-3-3): Muric; Cinquegrano, Idzes, Leysen, Doig; Bakola, Matic, Adzic; Berardi, Bowie, Lauriente. All. Aquilani
Juventus-Milan (domenica):
- JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumi, Celik; Locatelli, Douglas Luiz; Conceicao, Gonzalez, Boga; Kolo Muani. All. Spalletti
- MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Musah, Modric, Bartesaghi; Rabiot, Cisse; Ramos. All. Amorim
Cagliari-Lecce (lunedì):
- CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Ze Pedro, Deiola, Rodriguez, Obert; Adopo, Winks, Romano; Maldini, Fazzini; Kevin Carlos. All. Pisacane
- LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ilic, Gorter; Pierotti, Stulic, N’Dri. All. Di Francesco
Udinese-Lazio (lunedì):
- UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Solet, Ebosse; Vojvoda, Piotrowski, Karlstrom, Kamara; Unai Gomez, Ekkelenkamp; Davis. All. Runjaic
- LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Doekhi, Provstgaard, Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Pinamonti, Zaccagni. All. Gattuso
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