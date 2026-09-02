Chiuso il calciomercato, restano senza squadra Benzema, Sancho, Icardi, Ramos e altri 21 nomi pesanti. Perché nessuno li prende?

La finestra estiva del calciomercato è ormai chiusa con ben pochi colpi in extremis, ma non per questo significa che i club italiani hanno finito le operazioni per potenziare i propri organici perché ora la partita si sposta sul fronte degli svincolati.

Karim Benzema, Mauro Icardi, Jadon Sancho, Marcelo Brozović, Riyad Mahrez e Raheem Sterling. No, non è la formazione di un club particolarmente ambizioso ma è l’elenco, del tutto parziale, dei calciatori che dopo il gong del calciomercato non hanno ancora trovato una squadra e, per questo, sono liberamente tesserabili. Nomi che, sulla carta, farebbero comodo a chiunque.

Sebbene molti siano in là con gli anni, si tratta di potenziali affari. Qualcuno potrebbe chiedersi come mai sono ancora senza contratto e la risposta è meno banale di quanto sembri perché chiama in causa regole finanziarie nuove, stipendi fuori scala e condizioni fisiche tutte da verificare.

Perché il mercato degli svincolati non è più un affare

Fino a qualche stagione fa il parametro zero era la grande occasione per mettere a punto l’organico dei diversi club. Sostanzialmente prendevi un calciatore a costo zero, gli garantivi un biennale nella speranza che l’investimento fruttasse sul campo. Oggi quello schema è saltato a causa della nuova norma del calcio internazionale: la Squad Cost Ratio.

In pratica, la somma di stipendi, ammortamenti dei cartellini e commissioni agli agenti non può superare il 70% dei ricavi di una società. Chi sfora rischia sanzioni e, soprattutto, un mercato bloccato a saldo zero: puoi acquistare solo se vendi o tagli in misura equivalente. Tradotto in soldoni: il parametro zero, un tempo opportunità, è diventato un rischio enorme. Perché lo stipendio di quel giocatore va comunque a pesare sul monte ingaggi, e se il rapporto costi/ricavi è già al limite, tesserare anche a costo di cartellino zero può voler dire bloccarsi su tutto il resto.

L’età, gli infortuni e gli ingaggi faraonici

C’è poi un secondo nodo, forse ancora più concreto. La maggior parte di questi svincolati ha un’età compresa tra i 32 e i 40 anni e arriva da esperienze in campionati ricchissimi, soprattutto Arabia Saudita e Turchia, dove percepiva ingaggi che sono fuori scala per il calcio italiano ed europeo.

Ma non è tutto. Alcuni calciatori fanno i conti con infortuni anche seri che mettono a rischio l’eventuale affare: è il caso di Alaba, Pogba, Carvajal, Ramos, Coutinho e Sterling, tutti reduci da stop pesanti.

Sancho il più giovane, Ramos il più “anziano”: i numeri della lista

Scorrendo l’elenco colpiscono due estremi. Il più giovane è Jadon Sancho, che a 26 anni si ritrova senza una squadra pronta a tesserarlo: un paradosso, se si pensa al talento cristallino dell’ala sinistra che il mondo gli riconosceva appena un lustro fa e che, appena 12 mesi fa, era finito al centro di un’estenuante trattativa con l’As Roma di Gian Piero Gasperini. All’altro capo della fascia anagrafica c’è Sergio Ramos, 40 anni, seguito a ruota da Karim Benzema, 39.

Dall’ultimo campionato di Serie A restano ancora senza maglia Francesco Acerbi, Stephan El Shaarawy, Juan Cuadrado e Andrea Belotti. E poi c’è Mauro Icardi, che per tanti è “una suggestione interessante” ma che deve essere convinto con un ingaggio molto alto.

La lista completa degli svincolati di lusso

Ecco tutti i nomi, con l’età:

Sergio Ramos , 40 anni

, 40 anni Karim Benzema , 39 anni

, 39 anni Francesco Acerbi , 38 anni

, 38 anni Juan Cuadrado , 38 anni

, 38 anni Joselu , 36 anni

, 36 anni Riyad Mahrez , 35 anni

, 35 anni James Rodríguez , 35 anni

, 35 anni Georginio Wijnaldum , 35 anni

, 35 anni Philippe Coutinho , 34 anni

, 34 anni David Alaba , 34 anni

, 34 anni Dani Carvajal , 34 anni

, 34 anni Paul Pogba , 33 anni

, 33 anni Mauro Icardi , 33 anni

, 33 anni Marcelo Brozović , 33 anni

, 33 anni Stephan El Shaarawy , 33 anni

, 33 anni Wilfried Zaha , 33 anni

, 33 anni Andrea Belotti , 32 anni

, 32 anni Raheem Sterling , 31 anni

, 31 anni Leon Goretzka , 31 anni

, 31 anni Dani Ceballos , 30 anni

, 30 anni Anthony Martial , 30 anni

, 30 anni Oleksandr Zinchenko , 29 anni

, 29 anni Yves Bissouma , 29 anni

, 29 anni Ismaël Bennacer , 28 anni

, 28 anni Jadon Sancho, 26 anni

E adesso cosa succede?

Il mercato ufficiale è chiuso, ma gli svincolati possono firmare in qualsiasi momento, anche a finestra di trasferimento sbarrata. La storia del calcio è piena di colpi a parametro zero piazzati in autunno o in inverno.

La differenza, quest’anno, è che i club ci penseranno più volte prima di affondare il colpo per uno di loro perché, è bene ricordarlo, la Squad Cost Ratio non perdona.