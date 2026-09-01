Oggi non sarà un giorno di ordinaria amministrazione per la Serie A. Questa sera alle 20:00 si chiuderà l’ultima giornata di calciomercato che promette i classici fuochi di artificio tra la chiusura di affari rimasti in sospeso per settimane e colpi che sembravano a un passo ma che saltano all’ultimo secondo. Quest’anno il copione non fa eccezione: la Roma è a un passo dall’annuncio di Luiz Henrique, la Juventus accoglie due volti nuovi in poche ore, il Milan deve risolvere il nodo degli esuberi. E Napoli e Inter? Loro, sorprendentemente, hanno già chiuso i giochi.

Andiamo con ordine.

Roma: Luiz Henrique pronto alla firma, ma non è finita

Il nome più caldo in casa giallorossa ha un volto e una provenienza precisa: Luiz Henrique, in arrivo dallo Zenit San Pietroburgo, ormai a un passo dalla firma. L’esterno offensivo brasiliano dovrebbe essere il primo regalo dell’ultimo giorno di calciomercato per la squadra capitolina.

Ma la dirigenza non si ferma qui. Sul taccuino resta aperta la casella del secondo esterno offensivo, con due nomi in ballottaggio: Jamie Gittens del Chelsea e Jamie Leweling dello Stoccarda. Attenzione, però: la pista che porta al tedesco si sarebbe raffreddata nelle ultime ore, con il calciatore che non sarebbe convinto del progetto e non vorrebbe lasciare lo Stoccarda a poche ore dalla fine del mercato. Proprio per questo i giallorossi, che sperano in un ripensamento di Leweling, sono tornati alla carica per Gittens, sperando di convincere il Chelsea, fino ad oggi irremovibile dalla richiesta di una cessione a titolo definitivo, ad accettare una proposta importante. Secondo diverse fonti di mercato, il club guidato da Gian Piero Gasperini avrebbe presentato un’offerta per un prestito oneroso da 5 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 55 milioni di euro.

Koné resta: il Chelsea bussa, la Roma chiude la porta

C’è stato un tentativo, nelle ultime ore, da parte del Chelsea per Manu Koné. Un sondaggio, più che una trattativa vera e propria. La risposta da Trigoria è stata netta: a poche ore dal gong non si apre alla cessione del centrocampista francese. Punto.

Cessioni e piste tramontate

Sul fronte uscite, la Roma ha già piazzato due pedine: Robinio Vaz si trasferisce all’Hull City in prestito (2 milioni, riscatto fissato a 30), mentre Jan Ziolkowski passa al Monza a titolo definitivo.

Capitolo suggestioni archiviate: i sondaggi per Nico Gonzalez e Teun Koopmeiners, entrambi della Juventus, non sono stati approfonditi da nessuna delle due parti. Insomma sembrano essere piste tramontate prima ancora di imboccarle.

Milan: Tomori e Fofana fuori rosa, il tempo stringe

La situazione in casa rossonera è la più delicata di questo ultimo giorno. Fikayo Tomori e Youssouf Fofana sono ufficialmente fuori rosa per scelta tecnica. Il messaggio della società è chiaro: se non vengono ceduti entro stasera, resteranno ai margini anche nei prossimi mesi. Nessuna marcia indietro.

Tomori: l’Aston Villa sfuma, resta l’ombra della Juventus

Per il difensore inglese la giornata ha già riservato una doccia fredda: la pista Aston Villa è sfumata, perché i Villans hanno virato su Harwood-Bellis. A questo punto il nome di Tomori resta accostato alla Juventus, ma i margini sono strettissimi.

Fofana: Galatasaray in vantaggio, Crystal Palace alternativa

Discorso diverso per il centrocampista francese. La trattativa con il Galatasaray è in stato avanzato ed è anche l’opzione preferita dal giocatore. Sul tavolo, però, c’è pure il Crystal Palace come alternativa qualora i turchi non chiudessero in tempo.

Juventus: doppio colpo in definizione, Tagliafico aspetta Cabal

La Signora è la società più attiva di questo 1° settembre. Pape Sarr, in arrivo dal Tottenham con la formula del prestito con obbligo condizionato, è già a Torino. Visite, firma e inserimento in gruppo: questione di ore.

Ma il vero colpo di giornata porta il nome di Nick Woltemade. L’attaccante del Newcastle è atteso oggi per visite mediche e firma: la formula è quella del prestito secco. Un innesto pesante per il reparto offensivo bianconero.

Tagliafico: tutto legato a Cabal

C’è poi un affare in stand-by che potrebbe sbloccarsi a cascata: Nicolas Tagliafico dal Lione. L’operazione si concretizza solo se Juan Cabal passa all’Atalanta, trasferimento per il quale le due società avrebbero già un’intesa di massima (prestito con obbligo condizionato). Un domino che può cadere da un momento all’altro o restare in piedi fino al gong.

David-Atletico, e se parte spazio a Zirkzee

In uscita, Jonathan David è monitorato dall’Atletico Madrid. Se il canadese dovesse partire, la Juventus ha già pronto il piano B: Joshua Zirkzee dal Manchester United, in prestito. Nome caldo, ma che diventa concreto solo in caso di addio di David.

Napoli: chiusura sottotono, Gabriel Jesus va al Barcellona

Nessun colpo dell’ultimo secondo, nessuna trattativa lampo. Il Napoli chiude questa sessione senza movimenti importanti attesi né in entrata né in uscita nell’ultima giornata. Una scelta precisa, figlia di un mercato già definito nelle settimane precedenti.

Le cessioni completate portano i nomi di Mazzocchi, Cajuste e Lindstrom. E la suggestione più chiacchierata dell’estate? Gabriel Jesus non vestirà l’azzurro: l’attaccante si trasferisce al Barcellona, smentendo le voci che lo volevano vicino al Napoli nelle scorse settimane.

Inter: rosa completa, si muove solo l’Under 23

Anche i nerazzurri restano fermi ai box in questo ultimo giorno. La rosa è considerata già completa dopo i tre innesti dalla Premier League arrivati nelle settimane precedenti. Non servono altri ritocchi, non ci sono esuberi da piazzare con urgenza.

L’unico movimento registrato è di prospettiva: Lorenzo Tosto, colpo destinato all’Under 23. Il presente dell’Inter, per questo 1° settembre, è già scritto.