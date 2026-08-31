Il tempo stringe e la campanella finale del calciomercato è sempre più vicina. Infatti manca davvero poco al gong della sessione estiva (previsto per domani, 1° settembre, ore 20:00 per i campionati di Italia, Francia e Germania, mentre in Inghilterra e Spagna si tirerà fino a mezzanotte). Ma il poco tempo rimasto non scoraggia i club italiani che per concludere in bellezza il calciomercato, oggi 31 agosto 2026 tentano gli ultimi colpi ad effetto.

Tra chi affonda i colpi finali e chi si limita a fare la guardia, ecco il riepilogo live di tutte le operazioni in corso.

Roma, i colpi di Gasperini e il rebus esterni

Sono ore febbrili per l’As Roma, con l’acquisto di De Roon e Balerdi che certificano come il mercato sia ancora in corso. In queste ore la società ha blindato centrocampo e difesa con gli acquisti a titolo definitivo di Marten De Roon (dall’Atalanta) e Leonardo Balerdi (dal Marsiglia), profili espressamente richiesti da mister Gasperini. In uscita, El Aynaoui ha salutato i giallorossi per approdare al Lipsia, mentre Vaz è in trattativa con l’Hull City perché rimasto ai margini del progetto gasperianiano.

Come accade da tempo, il vero nodo resta l’esterno offensivo. La pista più calda porta a Luiz Henrique, con i capitolini pronti a formulare una proposta da 5 milioni per il prestito più 30 di riscatto (obbligatorio a determinate condizioni). Ma occhio anche a Jamie Leweling, ala in forza allo Stoccarda, che sarebbe il preferito del mister giallorosso. Attenzione alle partenze: Soulé è vicinissimo a un trasferimento last-minute in Premier League. Se dovesse salutare, la dirigenza è pronta a virare su due esterni. Dalla Spagna, intanto emerge l’indiscrezione secondo cui il Real Madrid starebbe osservando Evan Ndicka (valutato non meno di 35 milioni), ma resta un’ipotesi. Intanto oggi alle 18:30 c’è Lecce-Roma per la 2ª giornata.

Milan, esordio per Hutchinson. E ora servono le cessioni

Intanto il Milan ha chiuso la trattativa per Omari Hutchinson, in arrivo dal Nottingham Forest. Il calciatore è atterrato ieri sera a Linate e oggi sosterrà le visite mediche a cui farà seguito la firma del contratto: la formula è un prestito oneroso da 3,5-4 milioni con diritto di riscatto fissato tra i 40 e i 50 milioni, destinato a trasformarsi in obbligo.

Dubbi, invece, su un possibile secondo innesto. Per un secondo colpo serve prima sfoltire la rosa: restano da sistemare le posizioni di Tomori, Bondo, Fofana e Giménez, con quest’ultimo ormai vicinissimo al Porto in attesa solo dell’ufficialità.

Juventus, Sarr è vicino. Se parte David assalto a Zirkzee

A Torino è atteso a Torino per le visite mediche e la firma Pape Matar Sarr (Tottenham), il centrocampo senegalese arriva per rinforzare il centrocampo. Il vero nodo è l’attacco per il quale il mister Luciano Spalletti chiede un altro sforzo. L’accordo tra Jonathan David e l’Atletico Madrid sta accelerando (prestito oneroso con diritto di riscatto) e, in caso di addio, la Juventus dovrebbe virare su David Zirkzee. Una cessione che vede l’apertura del Manchester United a un prestito con obbligo di riscatto. Ma come alternativa spunta anche Woldemade del Newcastle, considerato un piano B.

Nel mirino c’è anche il giovanissimo talento Darryl Bakola, centrocampista classe 2007 del Sassuolo.

Napoli, sfuma l’attaccante. Uscite e “zampini” di mercato

Niente da fare per l’attacco partenopeo: il sogno del Napoli di arrivare a Gabriel Jesus si infrange con la decisione del bomber di accettare la corte del Barcellona. Gli azzurri concentrano ora gli sforzi sulle cessioni: Mazzocchi è a un passo dal Venezia, mentre restano da piazzare Cajuste e Lindström. Definite, invece, quattro uscite in prestito con diritto di riscatto, tra cui spiccano quelle di Ngonge e Folorunsho in direzione Monza.

Inter, linea di vigile attesa. Nessun colpo last-minute

Da viale della Liberazione arriva una linea chiara, confermata anche da Tuttosport: nessuna operazione last-minute in programma. La dirigenza mantiene comunque alta la “vigilanza” per cogliere eventuali occasioni lampo per un quinto attaccante prima del gong finale.

Smentite seccamente due voci di corridoio: l’interesse per Leweling dello Stoccarda e il fantomatico scambio Dimarco–Baldé con il Barcellona, definito “totalmente fantamercato”.

Sul fronte rinnovi, si lavora al futuro di Calhanoglu: l’idea è prolungare dal 2027 (con opzione per il 2028) fino al 2030, ritoccando l’ingaggio a 4-5 milioni più bonus.

Verso il gong finale

Il calciomercato ultime ore 1 settembre si preannuncia rovente, con direttori sportivi e agenti pronti a giocarsi le ultime carte sul tavolo. Rimanete connessi per tutti gli aggiornamenti in tempo reale fino alla chiusura ufficiale delle trattative.