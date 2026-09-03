L’Autodromo Nazionale di Monza riaccende i motori dal 4 al 6 settembre per l’atteso Gran Premio di Formula 1. Un evento sempre molto atteso ma che quest’anno ha un motivo in più per non perderselo: c’è un ragazzo bolognese di vent’anni che si presenta da leader del Mondiale e che, per una scelta tecnica della Mercedes, scatterà dall’ultima fila proprio davanti al suo pubblico.

Si tratta di Andrea Kimi Antonelli che a Monza, con una penalità da scontare, avrà un’intera nazione a fare il tifo per lui. Insomma sono tante le ragioni per ritenere che il Gran Premio d’Italia 2026, 97ª edizione e 13° appuntamento del campionato, sarà funambolico e ci terrà incollati allo schermo.

E allora partiamo dalla domanda che in queste ore milioni di italiani stanno digitando su Google: dove si vede il GP di Monza 2026 in TV e in streaming?

GP Monza 2026 in TV: Sky e TV8, la copertura completa

La risposta breve: tutto il weekend è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, con streaming garantito su NOW e Sky Go per gli abbonati. Prove libere, qualifiche e gara: nessuna sessione resta fuori e tutto sarà visibile dagli appassionati.

Ma c’è una notizia che riguarda anche chi non ha un abbonamento Sky: qualifiche e gara saranno trasmesse in chiaro sul canale TV8 del digitale terrestre. Monza è uno dei pochissimi appuntamenti del calendario 2026 a godere di questa doppia visibilità, un’occasione da non lasciarsi sfuggire se volete vivere il weekend senza spendere un euro.

Per chi segue la copertura Sky, il team di telecronaca è quello rodato: Carlo Vanzini e Marc Gené al commento, Roberto Chinchero come insider ai box, Matteo Bobbi per le analisi tecniche. Il pre e post gara è affidato a Davide Camicioli e Vicky Piria, con Mara Sangiorgio a raccogliere le interviste dal paddock e Ivan Capelli ai commenti. Sabato, il Paddock pre-qualifiche su TV8 scatta alle 15:45.

GP Monza 2026: il programma completo, sessione per sessione

Segnatevi gli orari, perché il weekend è fitto e non ci sono solo le monoposto di Formula 1. In pista anche F2, F3 e Porsche Supercup, quindi l’azione non manca mai.

Venerdì 4 settembre

Ore 12:30, Prove Libere 1

Ore 16:00, Prove Libere 2

Sabato 5 settembre

Ore 12:30, Prove Libere 3

Ore 15:45, Paddock pre-qualifiche (TV8)

Ore 16:00, Qualifiche

Domenica 6 settembre

Ore 13:00, Drivers’ Parade (sfilata dei piloti e inno nazionale)

Ore 15:00, Gara

Antonelli leader del Mondiale, ma a Monza parte dal fondo: cosa è successo

Ed eccolo, il colpo di scena che tiene banco da giorni. Andrea Kimi Antonelli arriva a Monza con 242 punti in classifica, 59 di vantaggio su George Russell e Lewis Hamilton (entrambi a 183). È il primo pilota italiano a guidare il Mondiale dai tempi di Alberto Ascari, negli anni Cinquanta. Sei vittorie in stagione, cinque consecutive. Un dominio costruito gara dopo gara da un ragazzo che fino a pochi mesi fa era un rookie.

Eppure a Monza scatterà dal fondo della griglia. La Mercedes ha deciso di montare una nuova power unit, fuori dal programma di aggiornamenti previsto, e questo comporta una penalità. Toto Wolff ha spiegato la logica: Monza è il circuito dove una rimonta dal fondo è più fattibile, grazie ai lunghi rettilinei e alle staccate che favoriscono i sorpassi. La scelta è stata condivisa con lo stesso Antonelli e con il team si è preferito affrontare il rischio adesso, con un margine ampio in classifica, per avere un motore più fresco nelle gare finali del campionato.

Gli addetti ai lavori hanno già tirato fuori il parallelismo con Max Verstappen, che qualche anno fa fece una scelta simile a Spa, la sua gara di casa. Precedente ingombrante, ma anche benaugurante.

Le classifiche dopo Zandvoort: Mercedes domina, Ferrari insegue

Il GP d’Olanda ha confermato una Mercedes in stato di grazia, ma anche una McLaren in crescita grazie alla vittoria di Lando Norris. Dal canto suo la Ferrari, davanti al pubblico di casa, avrà motivazioni extra per provare a rosicchiare punti a una Mercedes che fin qui ha fatto il vuoto.

Classifica piloti (top 4):

Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) a 242 punti

(Mercedes) a 242 punti George Russell (Mercedes) a 183 punti

(Mercedes) a 183 punti Lewis Hamilton (Ferrari) a 183 punti

(Ferrari) a 183 punti Lando Norris (McLaren) a 159 punti

Classifica costruttori: