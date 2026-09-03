Coppa Italia oggi, 3 settembre: dove vedere in TV e streaming Palermo-Mantova e Cagliari-Verona (sedicesimi di finale)

Due partite, una serata, un solo canale in chiaro per godersi lo spettacolo. I sedicesimi di finale di Coppa Italia 2026/2027 entrano nel vivo questo giovedì 3 settembre con Palermo-Mantova (ore 18:00) e Cagliari-Verona (ore 21:00), entrambe trasmesse gratuitamente su Italia 1. Niente abbonamenti, niente pay-tv: basta un telecomando o una connessione internet.

Ecco tutto quello che serve sapere per non perdersi queste attese partite.

Dove vedere la Coppa Italia del 3 settembre in TV e streaming

Partiamo dalla risposta che tutti i fan stanno cercando, ossia gli orari dei due match e dove vederli in tv e streaming.

Palermo-Mantova (calcio d’inizio ore 18:00 , allo stadio Renzo Barbera) va in onda in diretta su Italia 1 , canale 6 del digitale terrestre. Il collegamento pre-partita è previsto a partire dalle 17:20, quindi chi vuole respirare l’atmosfera del Barbera prima del fischio può sintonizzarsi con un po’ di anticipo.

(calcio d’inizio , allo stadio Renzo Barbera) va in onda , canale 6 del digitale terrestre. Il collegamento pre-partita è previsto a partire dalle 17:20, quindi chi vuole respirare l’atmosfera del Barbera prima del fischio può sintonizzarsi con un po’ di anticipo. Cagliari-Verona (ore 21:00, all’Unipol Domus) segue a ruota, sempre in chiaro su Italia 1. Telecronaca affidata a Riccardo Trevisani, con il commento tecnico di Roberto Cravero.

Per chi non può stare davanti alla televisione, entrambe le gare sono disponibili in streaming gratuito su Mediaset Infinity, accessibile da browser, app per smartphone e tablet, smart TV e dispositivi collegati. Insomma niente di complicato: basta registrarsi con un account gratuito e godersi lo spettacolo senza nessun costo.

Proprio il fatto che si tratta di una diretta esclusiva Mediaset, non troverete queste partite su DAZN, Sky o altre piattaforme.

Palermo-Mantova, ore 18:00: la sorpresa contro la corazzata di Inzaghi

Se c’è una storia che vale la pena raccontare in questa serata di coppa, è quella del Mantova. I virgiliani di Francesco Modesto si presentano al Barbera dopo aver fatto fuori la Lazio all’Olimpico nel turno precedente: 2-0 secco, con le reti di Ruocco e Cajazzo arrivate in pieno recupero. Una di quelle serate inattese e che sono destinate a cambiare l’intera stagione.

Dall’altra parte c’è il Palermo di Filippo Inzaghi, che in Serie B viaggia a punteggio pieno (due vittorie, 6 punti) e non perde al Barbera dal 28 ottobre 2025. Al turno precedente i rosanero hanno liquidato il Lecce 2-0. Occhio, però: ‘SuperPippo’ ha annunciato un turnover pesante, la Gazzetta dello Sport parla di fino a 10 cambi rispetto all’undici di campionato, in vista della sfida di lunedì contro la Sampdoria.

Ma c’è un dato che pesa più di tutti: il Palermo non perde in casa contro il Mantova dal marzo 1969. E i siciliani non raggiungono gli ottavi di Coppa Italia dal 2012, eliminati ai sedicesimi nelle ultime due stagioni (Napoli e Udinese). Stavolta l’obiettivo è dichiarato: chi passa vola a Bologna per gli ottavi.

Le probabili formazioni di Palermo-Mantova

Palermo (4-2-3-1): Fortin; Cassandro, Magnani, Barba, Bozzolan; Gomes, Estevez; Gyasi, Palumbo, Vavassori; Gabrielloni. All. Inzaghi.

Ballottaggio in difesa tra Barba e Peda (60%-40% secondo la Gazzetta dello Sport). Gyasi in vantaggio su Johnsen per la fascia destra.

Mantova (3-4-2-1): Bardi; Košpo, Cella, Castellini; Silva, Kouda, Longonda, Benaïssa; Cajazzo, Ruocco; Vlahovic. All. Modesto.

Cagliari-Verona, ore 21:00: Pisacane contro Baroni, in palio c’è la Roma

Alle 21 si replica alla Unipol Domus. Il Cagliari di Fabio Pisacane, che questa competizione la conosce bene, avendola vinta a livello Primavera da giocatore, cerca il passaggio del turno dopo l’eliminazione dell’Arezzo (rigore di Deiola) nel round precedente. I sardi vengono dal ko interno 0-1 contro l’Inter in Serie A, ma avevano aperto il campionato con un buon 1-0 a Parma.

Di fronte c’è l’Hellas Verona di Marco Baroni, retrocesso in B la scorsa stagione e ancora alla ricerca della quadra nel campionato cadetto (sconfitta con l’Ascoli, pareggio con il Padova). I gialloblù hanno eliminato la Virtus Entella ai rigori nel turno precedente. La priorità dichiarata è la risalita immediata in Serie A, quindi è lecito aspettarsi un turnover con spazio alle seconde linee.

Chi passa stasera si guadagna un ottavo di finale all’Olimpico contro la Roma. Non proprio un premio di consolazione.

Le probabili formazioni di Cagliari-Verona

Cagliari (4-3-3/4-3-2-1): Caprile; Ze Pedro, Deiola, Obert, Aurelio; Romano, Gagliardini, Liteta; Maldini, Fadera, Kevin Carlos. All. Pisacane.

Possibile esordio di Gagliardini in cabina di regia. Ballottaggio Ze Pedro-Kofler in difesa.

Hellas Verona (4-2-3-1): Perilli; Zappa, Korac, Edmundsson, Bradaric; Bernede, Le Borgne; Compagnon, Kastanos, Sarr; Mulattieri. All. Baroni.