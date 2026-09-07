Cagliari-Lecce e Udinese-Lazio, 3ª giornata Serie A: dove vederle in tv e streaming oggi 7 settembre 2026. Orari e probabili formazioni.

Il weekend lungo della Serie A 2026/2027, iniziato venerdì, si chiude stasera. Due partite per due storie diverse, destinate a mettere la parola fine al terzo turno della Serie A, che gli appassionati di calcio non potranno perdersi. Proprio per questo è utile capire dove vedere in tv e in streaming gli ultimi novanta minuti di questa terza giornata. Si parte alle 18:30 dall’Unipol Domus con Cagliari-Lecce, si replica alle 20:45 al Bluenergy Stadium con Udinese-Lazio. Poi calerà il sipario e la classifica si farà definitiva, con Roma e Inter che al momento sono appaiate in vetta a punteggio pieno.

Ma andiamo con ordine, perché tra diritti tv, app e canali dedicati, orientarsi non è sempre semplicissimo.

Cagliari-Lecce (ore 18:30): dove vederla in streaming e in tv

La sfida salvezza che si disputerà in Sardegna sarà un’esclusiva DAZN. Niente Sky, niente NOW: per seguire Cagliari-Lecce serve un abbonamento alla piattaforma di streaming sportivo. Come fare in pratica? Nulla di complicato! Gli abbonati devono soltanto aprire l’app DAZN su uno qualsiasi di questi dispositivi:

Smart TV (Samsung, LG, Android TV, ecc.)

Smartphone o tablet (iOS e Android)

Computer, tramite il sito dazn.com

Console di gioco (PlayStation, Xbox)

Il calcio d’inizio è fissato per le 18:30. In cabina di telecronaca ci sarà Alessandro Iori, affiancato da Alessandro Budel per il commento tecnico.

Il momento delle due squadre

Cagliari e Lecce si presentano appaiate a 3 punti, ma con umori diversi. I rossoblù di Pisacane hanno ceduto all’Inter nel turno precedente, una sconfitta che ci può stare. Il Lecce di Di Francesco, invece, deve ancora smaltire lo schiaffo casalingo: uno 0-4 contro la Roma che ha fatto male, soprattutto per come è maturato davanti al proprio pubblico. Stasera, all’Unipol Domus, entrambe cercano riscatto.

Probabili formazioni Cagliari-Lecce

Cagliari (4-4-2): Caprile; Zé Pedro, Deiola, Rodriguez, Obert; Adopo, Winks, Romano, Fazzini; Maldini, Mendy. All. Pisacane.

Lecce (3-5-2): Falcone; Tiago Gabriel, Gaspar, Siebert; Danilo Veiga, Coulibaly, Ilic, Gorter, Gallo; Pierotti, Stulic. All. Di Francesco.

Udinese-Lazio (ore 20:45): dove vederla in tv, su Sky e in streaming

Il posticipo serale sembra pronto a offrire una notte di calcio spettacolo. Udinese-Lazio sarà trasmessa in contemporanea su:

DAZN (streaming, con le stesse modalità viste sopra)

Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K (canale 251 del decoder Sky)

Per chi preferisce lo streaming anche in ambito Sky, la gara sarà disponibile pure su NOW e Sky Go, accessibili da smart TV, dispositivi mobili e browser.

Insomma: alle 20:45 non ci sono scuse, la partita si trova ovunque e c’è da scommettere che regalerà una serata di grande calcio.

Il momento delle due squadre

L’Udinese di Runjaic ha iniziato il campionato con il freno a mano tirato, pareggio all’esordio contro il Como, ma si è sbloccata battendo il Monza nella seconda giornata. La Lazio di Gattuso, invece, viaggia a punteggio pieno: due vittorie, entrambe per 1-0, entrambe griffate da Frattesi. Un avvio solido, concreto, da squadra che sa soffrire e colpire al momento giusto.

Probabili formazioni Udinese-Lazio

Udinese (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Kabasele, Solet; Vojvoda, Piotrowski, Karlstrom, Kamara; Unai Gomez, Ekkelenkamp; Davis. All. Runjaic.

Lazio (4-3-3): Mandas; Floriani, Doekhi, Provstgaard, Nuno Tavares; Taylor, Belahyane, Frattesi; Isaksen, Pinamonti, Zaccagni. All. Gattuso.

Il quadro dopo la 3ª giornata

Con questi due posticipi il terzo turno va in archivio. La classifica, a quel punto, racconterà di una Roma e di un’Inter sole in testa a punteggio pieno, mentre il resto del gruppo insegue. Per Cagliari e Lecce stasera pesa ogni punto; per la Lazio c’è l’occasione di restare agganciata al treno di testa. Per l’Udinese, la chance di confermarsi dopo il passo falso dell’esordio.

Tutte ragioni per le quali non resta che augurarvi buona visione e buon calcio.