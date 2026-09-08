Us Open 2026, orari e programma di martedì 8 settembre: a che ora scenderanno in campo Alcaraz e Bolelli-Vavassori e dove vederli in tv

Al via i quarti di finale degli Us Open di tennis 2026. Oggi, martedì 8 settembre, torna in campo Carlos Alcaraz: a sfidarlo sarà di nuovo uno statunitense, dopo la netta vittoria su Tommy Paul toccherà oggi a Ben Shelton. Nella giornata odierna si disputeranno due quarti di finale del torneo maschile e due del femminile.

In campo torneranno anche Sabalenka e Pegula, mentre nel maschile si giocherà un derby a stelle e strisce tra Tiafoe e Michelsen. Oggi, inoltre, scenderanno in campo anche gli unici italiani rimasti ancora in tabellone, nel doppio maschile: nella notte toccherà infatti ad Andrea Vavassori e Simone Bolelli per gli ottavi di finale. Vediamo il programma completo della giornata di oggi, martedì 8 settembre, degli Us Open e tutti gli orari delle partite, soprattutto quelle di Alcaraz e del doppio italiano Bolelli-Vavassori.

Us Open 2026, il programma completo e tutti gli orari di martedì 8 settembre

Il programma di giornata si apre con i quarti di finale femminili: la prima partita sull’Arthur Ashe Stadium, infatti, sarà quella tra Aryna Sabalenka e Linda Noskova. A seguire, non prima delle 19, scenderanno in campo per il derby maschile statunitense Tiafoe e Michelsen. Altro derby, a partire dall’1 di notte, sempre in casa Usa ma al femminile tra Jessica Pegula ed Emma Navarro. L’ultimo match di giornata sul centrale sarà quello tra un altro beniamino di casa, Ben Shelton, e il campione spagnolo, Carlos Alcaraz.

Sugli altri campi sono previste solamente sfide di doppio, sia maschile che femminile. Per l’Italia il match più atteso è quello che vedrà i nostri Bolelli e Vavassori di fronte a Krajicek e Mektic, per gli ottavi di finale del doppio maschile. L’incontro è previsto sul campo 11 come ultimo match di giornata, probabilmente non prima dell’1 di notte.

Questo il programma completo sull’Arthur Ashe Stadium:

Ore 17.30 Sabalenka-Noskova

A seguire (non prima delle 19): Tiafoe-Michelsen

Ore 1.00: Pegula-Navarro

A seguire (non prima delle 2.10): Shelton-Alcaraz

Dove vedere in televisione e in chiaro tutte le partite di oggi

Gli Us Open di tennis verranno trasmessi, anche oggi, in televisione in chiaro su SuperTennis, canale 64 del digitale terrestre. Le partite verranno trasmesse anche su Sky Sport. Prevista inoltre la diretta streaming su SuperTennis+, Sky Go e Now.