Real Madrid-Inter oggi alle ore 21:00 al Bernabeu: diretta tv su Sky Sport, streaming su Sky Go e NOW. Formazioni e polemica Mourinho-Chivu

Real Madrid-Inter, dove vederla in tv e in streaming è la domanda sulla bocca di tutti gli appassionati di calcio e che accompagna queste poche ore che procedono il match. La sfida, valida per la prima giornata della Champions League League Phase 2026/27, si gioca oggi, martedì 8 settembre, alle ore 21:00 al Santiago Bernabeu di Madrid. Un evento che si preannuncia carico di pathos e che sarà trasmesso in diretta tv in esclusiva su Sky Sport, streaming su Sky Go e NOW.

Una partita a cui i due club arrivano con umori diametralmente opposti: i nerazzurri si presentano sulle ali dell’entusiasmo scaturito della rimonta sul Napoli, mentre i blancos sono chiamati a riscattare l’inatteso ko di Liga contro il Betis Siviglia.

Real Madrid-Inter, orario e contesto: come arrivano le due squadre

Il match vale la prima giornata della nuova League Phase e mette di fronte due squadre reduci da settimane opposte: l’Inter arriva dalla vittoria in rimonta per 3-2 sul Napoli a San Siro, il Real Madrid dalla sconfitta per 1-0 in trasferta contro il Betis Siviglia in Liga. Una cornice che rende il debutto europeo subito un test di carattere, per entrambe.

La storia dice 19 confronti totali: 10 vittorie del Real Madrid, 7 dell’Inter e 2 pareggi. Il primo incrocio fu una finale di Coppa dei Campioni, la prima vinta dall’Inter nella sua storia (1964). L’ultimo precedente risale al dicembre 2021, con il successo del Real firmato dai gol di Kroos e Asensio.

La polemica alla vigilia: Mourinho-Chivu, botta e risposta a distanza

Il prepartita si è acceso in conferenza stampa con un botta e risposta a distanza tra i due mister. José Mourinho per primo ha attaccato: “Noi abbiamo molti assenti, e sembra che il calendario Champions l’abbia fatto un italiano…”. Poi la stoccata sul palmarès recente dei nerazzurri: “Inter? L’unica sorpresa è che non abbia vinto la Champions in questi anni”.

La risposta di Cristian Chivu è arrivata poche ore dopo: “La vera domanda da fargli sarebbe se lui avrebbe desiderato che l’Inter la vincesse…”. A tenere alta la temperatura anche le parole di Marco Materazzi, che ha elogiato Chivu paragonandolo al Mourinho del 2010 per la gestione della squadra dopo la vittoria sul Napoli.

Real Madrid-Inter, le probabili formazioni

Ma come potrebbero giocare le due squadre? Ecco le probabili formazioni di SportMediaset aggiornate alle 13:15.

Real Madrid (4-2-3-1): Courtois; Dumfries, Konate, Huijsen, Cucurella; Bellingham, Valverde; Diomande, Diaz, Vinicius Jr; Mbappé. All. Mourinho.

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Jones, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro. All. Chivu.

Da tenere a mente che, per i nerazzurri, in porta resta aperto il ballottaggio Sommer/Martinez. Scelta obbligata, invece, sulla corsia sinistra nerazzurra dove non ci sarà Dimarco: non convocato dopo l’allenamento a parte alla vigilia con una fasciatura al ginocchio, si è scelto di non rischiarlo; al suo posto Carlos Augusto.

Dumfries, Mourinho e l’album dei doppi ex

L’ex più atteso è in campo: Denzel Dumfries, ultimo di una lunga schiera in ordine di tempo, passato dall’Inter al Real Madrid quest’estate per una clausola rescissoria da 20 milioni di euro, dopo 207 presenze, 27 gol e 8 trofei in nerazzurro. Stasera, per la prima volta da avversario, incrocerà di nuovo la sua ex squadra.

Il doppio ex più ingombrante, però, siede in panchina: quel Mourinho che all’Inter del 2010, la stessa rievocata da Materazzi, ha costruito una leggenda conquistando il triplete, e che stasera prova a lanciare i blancos verso una stagione trionfale.

Insomma ci sono tutti gli ingredienti per assistere a un match funambolico. Proprio per questo con il fischio d’inizio alle 21:00, chi si chiede dove vederla ora ha la risposta: Sky Sport, Sky Go e NOW.