Us Open 2026, orari e programmi di mercoledì 9 settembre: a che ora scenderanno in campo Zverev e il doppio Bolelli-Vavassori

Si completano i quarti di finale degli Us Open 2026 di tennis e si delineano i tabelloni delle semifinali sia per il torneo maschile che per quello femminile. Ma oggi, martedì 9 settembre, scenderanno in campo anche gli unici italiani rimasti in corsa, ovvero Simone Bolelli e Andrea Vavassori, impegnati nei quarti del doppio maschile. C’è anche un po’ di Italia, quindi, oggi in campo dopo la lunga notte di New York che si è conclusa alle 3.30 ore locali con la vittoria di Ben Shelton su Carlos Alcaraz. Vediamo il programma completo della giornata, con gli orari dei match, anche dei big come Rybakina, Zverev, Gauff e del doppio italiano.

Us Open, il programma completo di oggi mercoledì 9 settembre

Il programma di oggi, martedì 9 settembre, si apre alle 17.30 italiane con il quarto di finale femminile tra Elena Rybakina – che si gioca anche il primo posto del ranking Wta – e la cinese Qinwen Zheng, tornata protagonista ad alti livelli dopo un anno falcidiato dagli infortuni. Subito dopo in campo scenderà una delle beniamine di casa, Coco Gauff: a sfidarla un’altra giovane stellina come la campionessa del Roland Garros, Mirra Andreeva.

Si passerà, poi, agli ultimi quarti di finale maschile. Non prima delle 20 toccherà al russo Karen Khachanov contro il belga Alexander Blockx, nella parte di tabellone probabilmente più sorprendente. Il programma serale si aprirà invece con l’ultimo quarto al maschile tra quello che ormai è il favorito del torneo, il tedesco Alexander Zverev, e l’olandese Botic van de Zandschulp.

Il programma di giornata si chiude con il match che ci riguarda più da vicino, con gli ultimi due italiani ancora in tabellone: nei quarti del doppio maschile, Andrea Vavassori e Simone Bolelli sfideranno Christian Harrison e Neal Skupski. Questo match dovrebbe essere previsto intorno alle 4 di notte in Italia.

Il programma completo di martedì 9 settembre sull’Arthur Ashe Stadium:

Ore 17.30: Zheng-Ribakyna

A seguire: Andreeva-Gauff

A seguire: Khachanov-Blockx

Ore 1.30: Zverev-Van de Zandschulp

A seguire: Bolelli/Vavassori-Harrison/Skupski

Dove vedere in tv gli Us Open in chiaro

Le partite della giornata di oggi, mercoledì 9 settembre, saranno trasmesse in diretta anche in chiaro su SuperTennis, canale 64 del digitale terrestre. Le partite andranno in onda anche su Sky Sport oltre che in streaming su SkyGo, Now e SuperTennis+.