Europei di pallavolo maschile, quando torna in campo l’Italia: orari, diretta in tv in chiaro e il cammino completo degli azzurri

Dopo la netta vittoria per 3-0 contro la Svezia, nonostante la pioggia che ha fatto anche sospendere l’incontro all’aperto a Piazza del Plebiscito a Napoli, l’Italia della pallavolo al maschile si prepara a tornare in campo sabato 12 settembre per la seconda partita della fase a gironi degli Europei.

Gli azzurri scenderanno in campo alle 21.05 contro la Grecia al PalaPanini di Modena, dove giocheranno il resto delle partite del gruppo A. Il cammino azzurro riprenderà poi con la sfida alla Slovacchia il giorno dopo, per poi arrivare alle due partite sulla carta più complesse del girone: quella di martedì contro la Repubblica ceca (reduce da un ottimo Mondiale) e la chiusura di giovedì con la Slovenia. Vediamo il calendario completo delle partite degli azzurri del volley, dove seguire i match in tv e i possibili incroci dagli ottavi di finale.

Quando tornano in campo gli azzurri del volley: orari della prossima sfida e dove vederla in tv

La prossima sfida degli azzurri si terrà domani sera, sabato 12 settembre, alle ore 21.05 a Modena. Il match contro la Grecia verrà trasmesso in televisione anche in chiaro: la diretta è prevista su Rai 2 e su Sky Sport Arena alle 21.05. Sarà possibile guardare la partita anche in streaming su Rai Play, Sky Go, Now, Euro Volley Tv e Dazn.

Il calendario completo dei match degli azzurri agli Europei di pallavolo

Questo è il calendario completo della fase a girone dell’Italia della pallavolo agli Europei:

Giovedì 10 settembre, ore 21.05: Italia-Svezia 3-0

Sabato 12 settembre, ore 21.05: Italia-Grecia

Domenica 13 settembre, ore 21.05: Italia-Slovacchia

Martedì 15 settembre, ore 21.05: Italia-Repubblica Ceca

Giovedì 17 settembre, ore 21.05: Italia-Slovenia

Europei di pallavolo, come funziona la fase a gironi: la formula e il cammino dagli ottavi di finale

Conclusa la fase a gironi, si qualificheranno agli ottavi di finale le prime quattro classificate di ogni gruppo. Per ottavi e quarti di finale l’Italia si trasferirà a Torino e disputerà i suoi match alla Inalpi Arena. L’Italia incontrerà, in base alla sua posizione nel girone, una squadra del gruppo C che si gioca a Tampere, in Finlandia: le possibili avversarie sono Serbia, Belgio, Paesi Bassi, Finlandia, Estonia e Danimarca. La prima classificata di un girone incontrerà la quarta dell’altro, la seconda la terza. Poi le vincitrici si sfideranno nei quarti e non è quindi da escludere che si ripetano match già disputati nel girone. Semifinali e finali si giocheranno invece al Forum di Assago.