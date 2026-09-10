Europei di pallavolo maschile, oggi l’esordio dell’Italia: orari, diretta tv in chiaro e calendario completo dei match degli azzurri

Al via gli europei di pallavolo con il match tra Italia e Svezia: gli orari di oggi, la diretta in tv e il calendario completo degli azzurri.

Giovedì 10 settembre inizia il percorso dell’Italia agli europei maschili di pallavolo 2026. Si parte, nella inedita cornice all’aperto di Piazza del Plebiscito a Napoli, con la sfida alla Svezia. L’Italia, campione del mondo in carica e guidata dal commissario tecnico Ferdinando De Giorgi, andrà alla ricerca non solo di un difficile titolo, ma anche del pass olimpico destinato a chi vincerà la competizione.

La fase a gironi inizia, dunque, con il match contro la Svezia. L’Italia è inserita nel gruppo A insieme a Repubblica Ceca, Grecia, Slovacchia e Slovenia e giocherà tutte le partite in casa, tra Napoli e Modena. Vediamo l’orario della partita inaugurale di oggi, giovedì 10 settembre, il programma completo della fase a gironi dell’Italia e dove guardare le partite in diretta in tv, anche in chiaro.

Europei di pallavolo, oggi Italia-Svezia: l’orario della partita di giovedì 10 settembre e dove vederla in tv

La prima partita dell’Italia negli europei maschili di pallavolo si terrà questa sera, giovedì 10 settembre, alle ore 21.05 a Napoli. Il match di oggi tra Italia e Svezia verrà trasmesso in televisione anche in chiaro: la diretta è prevista su Rai 2 e su Sky Sport Arena alle 21.05. Sarà possibile guardare la partita anche in streaming su Rai Play, Sky Go, Now, Euro Volley Tv e Dazn.

Il calendario completo dell’Italia: tutte le partite con date e orari

Questo è il programma completo, con date e orari, delle partite della fase a gironi dell’Italia agli europei di pallavolo:

Giovedì 10 settembre, ore 21.05: Italia-Svezia

Sabato 12 settembre, ore 21.05: Italia-Grecia

Domenica 13 settembre, ore 21.05: Italia-Slovacchia

Martedì 15 settembre, ore 21.05: Italia-Repubblica Ceca

Giovedì 17 settembre, ore 21.05: Italia-Slovenia

La fase a gironi si giocherà tra Napoli e Modena, mentre gli eventuali ottavi e quarti di finale si disputeranno a Torino. Semifinali e finali, previste il 25 e il 26 settembre, si disputeranno invece a Milano.