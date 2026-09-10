L’aereo di Zelensky “sfiorato da un drone”. Trump: Putin vuole accordo

Roma, 10 set. (askanews) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato in Canada per incontrare il primo ministro Mark Carney e discutere, secondo i media canadesi, del rafforzamento del sostegno a Kiev.La visita “riguarderà le priorità comuni del Canada e dell’Ucraina, tra cui l’approfondimento della cooperazione nei settori della difesa, dell’economia e dell’energia”, ha dichiarato il leader canadese, assicurando che il suo Paese resta “fermamente impegnato a sostenere la difesa, la ripresa e la ricostruzione dell’Ucraina”.Zelensky è sbarcato a Calgary da Oslo, dove ha partecipato al funerale del re Harald di Norvegia e ha incontrato il primo ministro norvegese Jonas Gahr Store per discutere del sostegno alla difesa antiaerea del suo Paese. È stato proprio quest’ultimo a raccontare che l’aereo che trasportava il presidente ucraino dalla Moldavia a Oslo ha rischiato di essere colpito da un drone durante il decollo. Questa è la realtà in cui vive”, ha detto Store.Intanto, sul fronte dell’invasione russa, il presidente Donald Trump ha affermato che Vladimir Putin vuole raggiungere un accordo per porre fine alla guerra di Mosca contro l’Ucraina.Putin “vuole fare un accordo, e se Zelenskyj volesse fare un accordo, sarebbe molto bello”, ha detto ai giornalisti prima di partire per la convention di Dallas.