Meloni domina ancora in tv, ma c'è una clamorosa sorpresa: Vannacci e Crosetto fuori dalla top 15. Lo rivela il report Barometro Media

Giorgia Meloni continua a dominare nei telegiornali di tutte le reti generaliste, seguita da Antonio Tajani e da Matteo Salvini, che recupera terreno, mentre cala la presenza in tv di Roberto Vannacci. Lo certifica il report di Barometro Media dell’Osservatorio Socialis, elaborato a partire dai dati AGCOM/Geca Italia relativi al periodo compreso tra il 1° e il 31 luglio 2026, sul pluralismo politico in televisione.

Come si legge nel documento, quella della presidente del Consiglio è “una presenza costante, che è in piena continuità con i mesi precedenti”, superando l’ora di tempo di parola nei telegiornali generalisti. Tuttavia, la rilevazione mostra come il “suo spazio assoluto rispetto a giugno” sia sceso per una serie di fattori, che vanno dal minor tempo dedicato dall’informazione alla politica durante le ferie estive fino alla sensibile diminuzione degli interventi pubblici della premier.

Al secondo posto c’è il leader di Forza Italia, Antonio Tajani, che totalizza 36 minuti, seguito al terzo posto dalla segretaria del Pd, Elly Schlein, che si ferma a 33 minuti. Al quarto posto si piazza il presidente del M5S, Giuseppe Conte, con 33 minuti. A chiudere la top 5 c’è il leader della Lega, Matteo Salvini, con 29 minuti.

Conferme e sorprese

Dalla rilevazione emergono anche alcune sorprese, seppur relegate alla seconda parte della classifica. Tra queste c’è Marco Rizzo, ormai ex esponente di Democrazia Sovrana e Popolare, che si piazza al sesto posto grazie ai 15 minuti ottenuti interamente sul Tg4.

Altra novità sono i due “colonnelli” di Fratelli d’Italia: “il capogruppo alla Camera Galeazzo Bignami e il responsabile organizzativo Giovanni Donzelli, entrambi protagonisti nel dibattito parlamentare prima della pausa estiva con 12 e 10 minuti a testa”.

Una sorpresa arriva anche dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, che si piazza al nono posto, con 8 minuti e 50 secondi. A chiudere la top 10 c’è Angelo Bonelli, uno dei due leader di Avs. Subito alle sue spalle segue Nicola Fratoianni, cofondatore di Avs.

Ma il dato più sorprendente del report Barometro Media è che, contrariamente alle aspettative, escono dalla top 15 sia Roberto Vannacci sia il ministro della Difesa Guido Crosetto.

Il dato sulle coalizioni in tv

Per quanto riguarda il tempo in tv dato alle coalizioni, il rapporto descrive una situazione di sostanziale equilibrio. A luglio, guardando ai sette telegiornali generalisti, maggioranza e opposizione sono a soli 3 punti percentuali di distanza, rispettivamente al 32,3% e al 29,3%.

Il governo, invece, si avvicina al 20%.