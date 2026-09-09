Ultimi sondaggi politici settembre 2026: la media settimanale di Termometro Politico (30 agosto – 5 settembre) registra non poche sorprese. Fratelli d’Italia tocca il minimo dal 2024, il Partito Democratico rimbalza al dato migliore degli ultimi tre mesi, mentre il Movimento 5 Stelle crolla ai livelli più bassi degli ultimi sei mesi. Azione segna il picco da febbraio.

La fotografia elettorale della prima settimana di settembre 2026 mostra un quadro in leggera stabilizzazione dopo le turbolenze dell’estate. Se il centrodestra interrompe la sua discesa generale, al suo interno si registrano movimenti significativi: Fratelli d’Italia scende al 26,8%, nuovo minimo rispetto all’anno precedente, mentre Forza Italia e Lega recuperano terreno rispettivamente al 7,4% e al 5,6%.

All’opposizione, il Partito Democratico vive un momento positivo con un rimbalzo che lo porta al 21,5%, il dato più alto registrato negli ultimi tre mesi. Controtendenza netta per il Movimento 5 Stelle, che precipita al 12,3%, segnando il livello peggiore degli ultimi sei mesi. In calo anche l’Alleanza Verdi e Sinistra (6,4%), mentre crescono le forze centriste e terze: +Europa sale all’1,5%, Italia Viva resta stabile al 2,5% e Azione balza al 3,4%, il suo miglior risultato da febbraio.

I numeri chiave della media settimanale (30 ago – 5 set 2026)

Ecco i dati principali elaborati dalla media di quattro istituti (Termometro Politico, Swg, Youtrend, Only Numbers):

Fratelli d’Italia (FdI): 26,8%

Partito Democratico (PD): 21,5%

Movimento 5 Stelle (M5S): 12,3%

Alleanza Verdi e Sinistra (AVS): 6,4%

Forza Italia (FI): 7,4%

Lega: 5,6%

Azione: 3,4%

Italia Viva / Casa Riformista: 2,5%

+Europa: 1,5%

Centrodestra: FdI frena, Lega e FI recuperano

Il blocco di governo sembra aver trovato un temporaneo equilibrio. La notizia principale riguarda Fratelli d’Italia: con il 26,8%, il partito della Premier tocca il minimo storico relativo al periodo post-2024. Le rilevazioni mostrano una divergenza tra gli istituti: Termometro Politico stima FdI al 27,4% (tendenza a favore), mentre Youtrend e Only Numbers sono più prudenti, fermandosi al 26,5% (tendenza a sfavore).

Diverso il discorso per gli alleati. Forza Italia guadagna consensi fino al 7,4%, avvicinandosi a Futuro Nazionale, che rimane perfettamente stabile. Anche la Lega registra un piccolo recupero, salendo al 5,6%. Qui le differenze tra i sondaggisti sono marcate: Only Numbers vede la Lega al 6,8%, mentre Youtrend la stima molto più bassa, al 4,4%.

Opposizione: il rimbalzo del PD mentre M5S è in flessione

Nel campo oppositivo, il Partito Democratico di Elly Schlein è l’unico grande protagonista in crescita. Il 21,5% rappresenta un’inversione di tendenza importante dopo settimane di stagnazione. Gli istituti concordano sulla direzione ma non sulle entità: Youtrend è il più ottimista con un 22,2%, mentre Swg rimane più cauto al 20,7%.

Il dato negativo della settimana arriva dal Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte. La quota del 12,3% è il punto più basso raggiunto dal partito negli ultimi sei mesi. La forbice tra i rilevatori è ampia: TP stima il M5S al 12,9%, mentre Only Numbers lo dà in doppia cifra bassa, all’11,0%.

In difficoltà anche l’Alleanza Verdi e Sinistra, che scende al 6,4%. Solo Numbers la vede al 6,8%, ma Youtrend la penalizza con una stima al 5,8%.

Centristi e terzi poli: Azione vola

Lo spazio politico fuori dai due grandi schieramenti mostra segnali di vitalità, soprattutto per Azione. Il partito di Carlo Calenda raggiunge il 3,4%, il dato più alto da febbraio 2026. Youtrend è particolarmente favorevole ad Azione (3,9%), mentre Termometro Politico è più conservativo (3,0%).

Stabile Italia Viva / Casa Riformista al 2,5%, con Only Numbers che la stima leggermente più alta (2,6%) rispetto alla media degli altri istituti (2,4%). Lievi guadagni anche per +Europa, che sale all’1,5%, spinta dalle rilevazioni di TP (1,7%) contro la prudenza di Swg (1,3%).

Confronto tra istituti: chi vede cosa?

Analizzando le singole rilevazioni di TP, Only Numbers, Youtrend e Swg, emergono differenze metodologiche interessanti. Per Futuro Nazionale, ad esempio, Youtrend è l’istituto più generoso (7,9%), mentre TP è il più severo (6,9%). Sulla Lega, come anticipato, il divario tra Only Numbers (6,8%) e Youtrend (4,4%) è di ben 2,4 punti percentuali, evidenziando come la lettura del consenso leghista vari sensibilmente a seconda del campione e del metodo utilizzato.