Partenza flop per “Ore 14” di Salvo Sottile. E TeleMeloni inanella l’ennesima figuraccia nel day-time

E' polemica per l'ennesimo post di Monteleone. Dopo aver negato il genociodio Gaza e aver dato del perseguitato a Cavallini, ora se la prende col Comunismo

I numeri, anche stavolta, non lasciano scampo. Lunedì 7 settembre il nuovo “Ore 14” targato Salvo Sottile ha aperto la stagione con 514.000 spettatori e il 4,9% di share. Il raffronto con il debutto del suo predecessore un anno fa parla da solo: l’8 settembre 2025, Milo Infante (passato polemicamente a Mediaset), toccò i 714.000 spettatori e il 7,2% di share.

Il paragone si fa impietoso se si va a guardare dove era arrivato Infante prima del trasloco a casa Berlusconi: lo scorso 5 maggio aveva toccato il 1.099.000 spettatori e il 9,9%, quasi il doppio. Certo era a fine stagione e il programma era rodato – a differenza della nuova edizione di Sottile -, tuttavia se i dati continueranno così per Rai2 sarà l’ennesimo scivolone di un daytime che TeleMeloni vorrebbe fosse la sua vetrina. E che invece perde pubblico ogni volta che i vertici cambiano le conduzioni.

Le frecciate di Sottile a Infante e Ranucci (“mitomania assoluta)

Eppure alla vigilia Sottile non aveva lesinato sicurezza di sé. In un’intervista al Messaggero aveva rivendicato il suo mestiere (“io sono un giornalista che fa le domande a tutti, di ogni tipo, e continuerà a farle”), respingendo al mittente le voci su un cachet monstre da 400mila euro. La cifra è “molto meno”, aveva detto, ricordando che a differenza di Infante lui lavora da freelance, senza le garanzie di un contratto da dipendente Rai: “Se le cose vanno male, sono fuori”.

Non erano mancate le stoccate a Sigfrido Ranucci, liquidato come un “santone” dalla “doppia morale“, finito, a suo dire, “nella mitomania più assoluta” per i paragoni con Falcone, Borsellino e Regeni: “Capisco che, avendo contestato la doppia morale del santone Ranucci, io debba finire al rogo come gli eretici“.

Intanto Monteleone inneggia a un novax, guru del golpista Bolsonaro

Toni battaglieri, ascolti decisamente meno: un contrasto che a Rai2 comincia a pesare. E mentre il daytime arranca, sui social infuria la polemica sull’ennesima uscita di un altro volto caro a TeleMeloni, molto ben pagato ma che per ora ha ampiamente deluso in fatto di share, Antonino Monteleone. Il conduttore, promesso a Farwest dopo Filorosso, è nell’occhio del ciclone per le sue uscite social.

Dopo il post sulle spiagge di Gaza usato per derubricare a propaganda le denunce sul genocidio, e quello a difesa dell’ex Nar Gilberto Cavallini, condannato per la strage di Bologna, bollato da Monteleone come vittima di “giustizia ideologica“, è arrivato il post sul comunismo, che apre citando tale Olavo de Carvalho, scrittore brasiliano, no-vax e anticomunista, considerato guru ideologico della famiglia Bolsonaro.

Il post anticomunista della ex-Iena

“Il comunismo non è un nobile ideale che si è rotto strada facendo. È una truffa, a danno delle classi meno abbienti, che ha avuto la faccia tosta di travestirsi da sogno”, scrive Monteleone, “Il comunismo non è un grande ideale che è degenerato. È una degenerazione che è stata venduta come un grande ideale“.

E chiude: “Vi invito non solo a una riflessione, ma a un atto eroico e di bandiera: fate un biglietto, solo andata, verso la Corea del Nord. Provate a fare i democratici in un paese comunista, anziché i comunisti in un paese libero e democratico”. E il comitato etico della Rai? Non pervenuto.