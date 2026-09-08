Cisgiordania, casa demolita nel raid: ucciso il proprietario

Aqraba (Cisgiordania), 8 set. (askanews) – Ad Aqraba, in Cisgiordania, le immagini mostrano una casa parzialmente demolita dopo un raid delle forze israeliane. Secondo i residenti, un bulldozer ha abbattuto parte dell’abitazione mentre il proprietario era all’interno. L’uomo palestinese è stato ucciso durante l’operazione. Nel sito restano muri danneggiati, mobili rovesciati, un’auto distrutta e bambini tra le macerie.”Hanno sparato contro la casa con un proiettile a razzo, poi un bulldozer ha demolito la facciata mentre il proprietario era dentro – afferna Azzam Ghassan Bani Jaber, testimone- . Hanno sparato proiettili a razzo, più di uno, e munizioni vere. Dopo circa tre-quattro ore, mentre cercavano di farlo uscire, lui non è più riuscito a nascondersi. È uscito da questa porta e, appena lo ha fatto, lo hanno ucciso a sangue freddo”.”Come potete vedere – aggiunge Salah Jaber, sindaco di Aqraba – tutta questa distruzione, tutto questo intervento e tutta questa forza eccessiva sono stati diretti contro un uomo disarmato, sua moglie e sua madre. Non c’erano bambini. Non c’è stata reazione, non c’è stato scambio di fuoco, non c’è stata nessun’altra azione. Tutta questa insistenza nell’uccidere e distruggere, questa demolizione sistematica, punta a schiacciare la coscienza palestinese e a mandare un messaggio di forza e fuoco a ogni palestinese”.