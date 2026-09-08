Sondaggi politici, gli italiani stanno con Ranucci: “È vittima di un disegno politico”

I sondaggi evidenziano che gli italiani stanno con Sigfrido Ranucci, ritenuto vittima di un disegno politico e autore di errori in buona fede.

Sigfrido Ranucci è stato vittima di un disegno politico, i suoi errori sono ritenuti in buona fede (anche da molti elettori di centrodestra), ma comunque viene considerata giusta la rimozione dalla conduzione di Report. Questi sono i risultati dei sondaggi di cui tanto si è parlato negli scorsi giorni sulla vicenda Ranucci e sull’attentato ordinato da Valter Lavitola ai suoi danni.

A svelare l’esito di questo sondaggio è il TgLa7, sottolineando come tra gli istituti che hanno effettuato la rilevazione ci sia Swg, che collabora con la rete televisiva da anni. Swg fornisce così anche l’esito di questo sondaggio, mostrando l’opinione degli italiani sul caso Ranucci e anche sullo stesso ormai ex conduttore di Report, che viene però bocciato come ipotetico leader politico, con pochi consensi raccolti anche tra gli elettori del centrosinistra. Entriamo nel dettaglio della rilevazione.

Sondaggi politici, cosa pensano gli italiani del caso Ranucci

La prima affermazione riportata nel sondaggio serve a capire se, per gli elettori, Ranucci sia vittima di un disegno politico: è d’accordo con questa frase il 48% degli elettori, è in disaccordo il 40% mentre non sa il 12%. Il sì sale al 75% tra gli elettori di centrosinistra e scende al 24% tra quelli di centrodestra.

La seconda affermazione è: “Ranucci ha fatto degli errori ma in buona fede”. Frase con cui è d’accordo il 47%, mentre è in disaccordo il 40%, non sa invece il restante 13%. Anche in questo caso la percentuale di chi è d’accordo è nettamente superiore tra gli elettori di centrosinistra (65%) rispetto a quelli di centrodestra (32%). Va comunque sottolineato che un elettore su tre di centrodestra ritiene che gli errori di Ranucci siano stati fatti in buona fede, difendendo di fatto l’ex conduttore di Report.

“È giusto che Ranucci sia stato rimosso dalla conduzione di Report”: con questa affermazione è d’accordo il 47% degli intervistati contro il 46% di chi è in disaccordo. In questo caso il campione è diviso, con una prevalenza minima di chi ritiene giusta la rimozione del conduttore da Report. Nel centrosinistra solo il 29% pensa sia stato giusto rimuovere Ranucci dalla conduzione della trasmissione di Rai 3, mentre nel centrodestra la percentuale sale al 67%.

L’ultima affermazione riguarda l’opinione che gli elettori avevano di Ranucci: il 45% ritiene che dopo questa vicenda sia peggiorata, mentre il 47% no. Non sa il restante 8%. Tra gli elettori di centrosinistra, il 25% sostiene che la sua opinione di Ranucci sia peggiorata mentre nel centrodestra lo afferma il 73% degli elettori.

Il potenziale elettorale di Ranucci

Un’ultima domanda del sondaggio è riservata all’ipotesi di una discesa in campo dell’ex conduttore di Report. Agli intervistati si chiede se Ranucci potrebbe essere, a loro giudizio, un buon leader politico. A questa domanda risponde sicuramente sì il 7% degli elettori, con una percentuale del 9% tra gli elettori di centrosinistra. Risponde invece “può darsi” il 20% del campione, di cui il 27% degli elettori del centrosinistra. Ancora, l’8% del campione ritiene che Ranucci potesse essere un buon leader politico prima della vicenda di Lavitola, ma ora non più. A prevalere, però, è l’opinione di chi ritiene che Ranucci non sarebbe stato un buon leader politico: lo dichiara il 39% del campione. Non si esprime, infine, il 26%.