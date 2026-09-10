Trump tenta il colpo grosso per le midterm e promette 5mila dollari a ogni americano se vincono i repubblicani

Di fronte al conflitto in Ucraina e a quello in Iran, che aveva promesso di risolvere in breve tempo ma che procede ormai da anni, e davanti a sondaggi impietosi, Donald Trump tenta il colpo gobbo per guadagnare consensi in vista delle elezioni di midterm.

Lo ha fatto durante lo show di questa notte, quando il presidente degli Stati Uniti ha trasformato la prima convention repubblicana dedicata alle elezioni di midterm in una difesa della guerra contro l’Iran e in un appello agli elettori a non mollarlo, promettendo un “dividendo Trump” da 5mila dollari a ogni americano in caso di vittoria repubblicana.

Parlando davanti alla platea, Trump ha detto che Washington non aveva altra scelta che lanciare attacchi contro l’Iran per impedire a Mojtaba Khamenei di dotarsi di un’arma nucleare.

“L’Iran può avere un’arma nucleare? Assolutamente no. Bene, allora ho ragione. Allora vinco”, ha detto, evocando anche la possibilità di nuovi attacchi contro le strutture nucleari iraniane di “Pickaxe Mountain”.

Il presidente ha anche scherzato sull’ipotesi di ribattezzare lo Stretto di Hormuz in “Stretto di Trump”, continuando di fatto a rivendicare il controllo statunitense su questo strategico lembo di mare.

Trump tenta il colpo grosso per le midterm: 5mila dollari a ogni americano se vincono i repubblicani

Durante il comizio, Trump ha inoltre accusato l’Iran di cercare di influenzare il voto di midterm, sostenendo che Teheran starebbe tentando di resistere fino alle elezioni nella speranza di una sconfitta repubblicana.

“La guerra finirà molto rapidamente dopo le elezioni”, ha affermato dal palco, aggiungendo che l’Iran starebbe “resistendo disperatamente, sperando che perdiamo così da poter trattare con democratici stupidi e deboli”.

Sul fronte interno, sempre con l’intento di guadagnare consensi elettorali, il presidente americano ha promesso un pagamento una tantum da 5mila dollari a ogni americano, da spendere all’interno del Paese, nel caso in cui gli elettori garantiscano ai repubblicani la maggioranza al Congresso.

La Casa Bianca non ha fornito dettagli sul finanziamento della misura che, secondo il Washington Post, potrebbe facilmente superare i 1.000 miliardi di dollari e aumentare il debito pubblico.