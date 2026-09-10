Tra Stati Uniti e Iran è in corso una nuova escalation. Secondo l’agenzia di stampa Fars, in diverse aree di Sirik, città sulla costa meridionale dell’Iran, e sull’isola di Qeshm sono state udite esplosioni causate dai nuovi attacchi degli Usa di Donald Trump, che sembrano voler mantenere alta la tensione senza causare danni ingenti. Attacchi ai quali hanno risposto i Pasdaran, colpendo la base aerea Muwaffaq al-Salti in Giordania, utilizzata anche dagli Stati Uniti, dove, secondo la CBS, sarebbero stati danneggiati diversi aerei da guerra statunitensi.

Secondo la rete televisiva americana, un A-10 sarebbe stato colpito, perdendo un’ala, mentre circa otto caccia F-15 avrebbero riportato danni lievi.

Le minacce di Trump all’Iran: “Fermatevi o colpiremo il sito nucleare di Pickaxe Mountain”

Insomma, la situazione continua a peggiorare e Donald Trump non sembra affatto curarsene. Anzi, il tycoon è tornato a minacciare ulteriori interventi militari shock, indicando in particolare Pickaxe Mountain, un sito fortificato vicino all’impianto di arricchimento dell’uranio di Natanz.

“Abbiamo notato un po’ di attività a Pickaxe. Consiglierei all’Iran di non fare il furbo, perché dovremo colpirli molto duramente”, ha detto Trump durante un intervento alla convention repubblicana in vista delle elezioni di midterm.

Nel suo discorso, il presidente ha anche difeso la decisione di attaccare l’Iran, sostenendo di aver agito per impedire a Teheran di sviluppare un’arma nucleare e che, proprio per questo, il sito di Pickaxe Mountain viene tenuto sotto stretta sorveglianza. Inoltre, Trump, come fa ormai da mesi, ha nuovamente affermato che la guerra sarebbe vicina all’epilogo.

Lo scoop del Wall Street Journal

Peccato che a smentirlo siano i suoi più stretti collaboratori. Secondo quanto riporta il Wall Street Journal, i principali consiglieri di Trump avrebbero prospettato, in privato, al presidente la possibilità che la guerra con l’Iran si trascini fino alla fine del suo mandato.

Secondo il quotidiano, il vicepresidente JD Vance, il segretario di Stato Marco Rubio e altri esponenti dell’amministrazione avrebbero discusso con Trump, nello Studio Ovale e nella Situation Room, dell’ipotesi che Teheran continui a resistere alla pressione statunitense nonostante il blocco navale, le sanzioni e le altre misure militari.

Un conflitto della durata di diversi anni, osserva il Wall Street Journal, eserciterebbe una forte pressione sulle risorse militari americane e rischierebbe di provocare perturbazioni prolungate sui mercati petroliferi mondiali, anche durante la campagna per le elezioni presidenziali del 2028.

Proprio quelle elezioni vedrebbero Vance e Rubio tra i potenziali candidati alla Casa Bianca e potrebbero quindi subire gli effetti negativi di un conflitto destinato a protrarsi nel tempo.