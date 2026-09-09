Merz replica a Weidel: “Remigrazione chiesta da AfD è pulizia etnica”

Berlino, 9 set. (askanews) – Resa dei conti al dibattito parlamentare sul bilancio al Bundestag, con la co-presidente dell’AfD, Alice Weidel, che torna ad attacare apertamente il cancelliere tedesco Friedrich Merz, affermando che gli elettori della Sassonia-Anhalt hanno polverizzato il suo partito, la Cdu, mentre Alternativa per la Germania punta alla guida del prossimo governo nazionale. “Gli elettori della Sassonia-Anhalt glielo hanno comunicato con estrema chiarezza, nel linguaggio del popolo sovrano: l’alleanza nero-rossa è finita. La gente vuole finalmente un cambiamento politico e non vuole che le cose continuino così”, ha detto Weidel, riguardo all’attuale alleanza di governo. “In Sassonia-Anhalt i cittadini non solo vi hanno punito, ma hanno letteralmente polverizzato il vostro partito, la CDU”, ha aggiuto Weidel, dicendosi pronta con il partito a un “chiaro mandato di governo”.Merz ha replicato duramente alle accuse della co-leader dell’estrema destra tedesca, ricordandole l’attuale impasse per la formazione del governo nel Land orientale: “Gli elettori si sono espressi in modo piuttosto chiaro. Hanno lanciato un messaggio chiaro anche a noi, e anche a me. Ma non avete la maggioranza assoluta e non la otterrete nemmeno in Germania. In nessuna parte della Germania otterrete la maggioranza con questa politica”, ha dichiarato Merz.Il cancelliere ha poi attaccato la remigrazione, le espulsioni di massa di stranieri, che, oltre ad AfD, chiedono molte destre populiste in Europa: “Il termine ‘remigrazione’ non è altro che un sinonimo di pulizia etnica basata sull’origine e sul colore della pelle”. “Se coloro che lavorano in Germania fossero costretti a lasciare il Paese perché sostenete la remigrazione, allora il settore artigianale in Germania non potrebbe più funzionare, nessuna casa di cura potrebbe più operare, nessun ospedale in Germania potrebbe più funzionare e nessun ristorante potrebbe più rimanere aperto in Germania. Questo sarebbe il risultato della vostra politica di remigrazione”.