Sventolare la minaccia atomica per spaventare l’Occidente e convincerlo a mollare l’Ucraina. È quanto fatto, per l’ennesima volta, dal vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo ed ex presidente Dmitry Medvedev, che in un’intervista al quotidiano economico Vedomosti ha detto chiaramente che la Russia ha il diritto di utilizzare armi nucleari in determinate circostanze, qualora la sicurezza dello Stato fosse minacciata.

“Tutti devono capire: le armi nucleari possono essere utilizzate in determinati casi. Non è una tattica per spaventare. È una realtà”, ha dichiarato Medvedev. Secondo l’ex presidente russo e fedelissimo di Vladimir Putin, la dottrina nucleare di Mosca prevede il diritto di ricorrere a queste armi “in caso di minaccia alla sicurezza dello Stato” e non può quindi essere considerata semplicemente “un’allusione”.

Ucraina, Medvedev torna a minacciare l’Occidente: “La Russia può usare le armi nucleari”

Una minaccia che Medvedev ha ulteriormente chiarito, spiegando che un’eventuale aggressione contro la Russia o contro la Bielorussia da parte di uno Stato non nucleare, qualora avvenisse con la partecipazione o il sostegno di una potenza nucleare, verrebbe considerata da Mosca come un attacco congiunto e potrebbe portare a una risposta nucleare.

Che il bersaglio delle parole del vicepresidente del Consiglio di sicurezza sia l’Europa lo si capisce anche dalla stessa intervista, nella quale ha accusato l’Occidente di spingere deliberatamente il mondo verso un conflitto atomico: “L’Occidente collettivo, che sostiene costantemente la giunta di Kiev, sta deliberatamente cercando di portare il mondo sull’orlo di un’apocalisse nucleare”.