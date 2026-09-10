Mentre l’attenzione mediatica si concentra sulle condizioni di salute, emerge un nuovo scenario operativo: il rientro in Italia di Alessandro Di Battista potrebbe concretizzarsi a breve. Secondo quanto appreso da fonti parlamentari, l’assicurazione sanitaria starebbe lavorando per organizzare il trasferimento a Roma già nella giornata di domani, venerdì 11 settembre.

È fondamentale precisare che si tratta di indiscrezioni e non di una conferma ufficiale, ma rappresenta l’evoluzione più significativa rispetto a come raccontato ieri nell’aggiornamento quotidiano sullo stato di salute di Alessandro Di Battista, quando il rimpatrio era ancora privo di una finestra temporale definita.

Cosa ha detto oggi Schierarsi

L’associazione Schierarsi ha fornito dettagli logistici inediti, specificando che Di Battista si trova al quinto piano del reparto di terapia intensiva dell’Hospital Clínico Quirúrgico Hermanos Ameijeiras. Un elemento cruciale riguarda i ringraziamenti rivolti non solo ai medici, ma anche a infermieri e fisioterapisti: la presenza della riabilitazione suggerisce l’avvio di un percorso assistenziale attivo, tipico della fase post-critica.

Per la prima volta, inoltre, la nota lega esplicitamente le cure a Cuba alla locuzione “prima del rientro in Italia”, dando per assodato il ritorno, seppur senza date certificate. Resta invece massima la riservatezza su diagnosi e prognosi: nessun bollettino clinico ufficiale è stato diffuso e le percezioni di “miglioramento” restano deduzioni giornalistiche.