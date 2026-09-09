A nove giorni dal malore, arriva la prima comunicazione esplicita sulle condizioni generali di Alessandro Di Battista dopo l’intervento d’urgenza del 5 settembre. L’associazione Schierarsi, di cui Di Battista è vicepresidente, ha pubblicato un aggiornamento su Instagram rompendo il silenzio degli ultimi giorni.

La notizia più rilevante, ripresa immediatamente dai media, è la frase: “Non vede l’ora di riprendere le sue battaglie”. Sebbene non si tratti di un annuncio di dimissioni imminenti, il tono del messaggio trasmette un chiaro segnale di ottimismo sulla tenuta psicologica e fisica dell’ex parlamentare.

Tuttavia, l’associazione ribadisce l’invito alla “massima prudenza” nella diffusione delle informazioni: nel comunicato di oggi non vengono fornite né una data certa per il rientro in Italia, né dettagli clinici specifici sul decorso ospedaliero.

Il dettaglio nuovo: il reparto di Neurochirurgia

Per la prima volta, il comunicato ufficiale specifica dove è stato assistito Di Battista: nel reparto di Neurochirurgia dell’Hospital Clínico Quirúrgico Hermanos Ameijeiras dell’Avana. Nei giorni scorsi si parlava genericamente di terapia intensiva; questa precisazione aiuta a delineare meglio la natura dell’intervento subito.

Nel messaggio, Schierarsi rivolge un ringraziamento esplicito ai medici cubani per “l’eccellenza della sanità cubana”, oltre alla Farnesina e all’ambasciatrice italiana a Cuba, Simona De Martino, per la gestione diplomatica e logistica della vicenda.

Cosa può essere successo, spiegato da un esperto

Attenzione: le seguenti informazioni sono ipotesi tecniche formulate da specialisti esterni e non costituiscono una diagnosi ufficiale confermata dalla famiglia o dall’équipe medica cubana.

Interpellato da Adnkronos, il neurologo Piero Barbanti del San Raffaele di Roma ha analizzato il quadro clinico descritto dalle cronache. Secondo l’esperto, i sintomi potrebbero essere compatibili con una cefalea “a rombo di tuono”, la cui causa più frequente è un’emorragia subaracnoidea da rottura di aneurisma.

Se questa ipotesi dovesse corrispondere al vero, Barbanti spiega che la prognosi può essere positiva: “Se il problema dell’aneurisma viene risolto chirurgicamente, il paziente in genere riprende una normale condizione di salute dopo un periodo di convalescenza”. Lo specialista cita come precedente illustre il caso di Pier Luigi Bersani, operato anni fa per una problematica simile e poi tornato alle sue attività.

Ricapitolando: perché era a Cuba?

Di Battista si trovava sull’isola caraibica per preparare dei reportage per Il Fatto Quotidiano e per TvLoft, quando ha accusato il malore improvviso del 28 agosto, sfociato poi nel ricovero d’urgenza e nell’intervento del 5 settembre.

Domande frequenti (FAQ aggiornate al 9 settembre)

Cosa ha detto Schierarsi oggi su Di Battista?

L’associazione ha comunicato che Di Battista sta affrontando bene la fase post-operatoria e “non vede l’ora di riprendere le sue battaglie”. Ha inoltre ringraziato i medici cubani e la diplomazia italiana, chiedendo però massima prudenza sulla diffusione di dettagli clinici.

Di Battista è stato operato al cervello?

Il comunicato conferma che è stato assistito dal reparto di Neurochirurgia. Un esperto esterno ha ipotizzato che potrebbe trattarsi di un intervento per la rottura di un aneurisma, ma non esiste ancora una diagnosi ufficiale pubblica.

Quando torna in Italia Alessandro Di Battista?

Anche nell’aggiornamento del 9 settembre non viene fornita alcuna data per il rientro. I tempi dipenderanno dall’evoluzione del decorso post-operatorio in neurochirurgia.