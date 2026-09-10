Agosto 2026, secondo l'ultimo rapporto di Copernicus è il mese più caldo di sempre: caldo, siccità e cosa aspettarsi ora

Agosto 2026 è ufficialmente il mese più caldo mai registrato nella storia delle rilevazioni moderne. Con una temperatura media globale di 16,96°C, ha superato il precedente primato e pareggiato luglio 2023 come mese più caldo in assoluto, segnando un nuovo allarme rosso per il clima.

Il dato, certificato dal Copernicus Climate Change Service (C3S), non è solo un record statistico. È la conferma di una tendenza che sta ridefinendo gli equilibri atmosferici e oceanici, con ripercussioni dirette sull’Italia e sull’Europa che andranno ben oltre la fine dell’estate meteorologica.

Perché agosto 2026 è un record climatico storico

L’anomalia termica registrata ad agosto è stata di +0,85°C rispetto alla media climatologica 1991-2020. Questo valore ha permesso di battere il precedente record di 16,82°C stabilito nel 2023/2024. Ma c’è un altro indicatore che rende questo mese spartiacque: la soglia dell’Accordo di Parigi.

Agosto 2026 ha raggiunto +1,65°C sul periodo preindustriale (1850-1900). Si tratta del primo mese a superare stabilmente la soglia simbolica e critica di +1,5°C da novembre 2025. Un segnale che l’obiettivo di limitare il riscaldamento globale sta diventando sempre più difficile da mantenere.

A livello stagionale, il trimestre giugno-agosto 2026 si conferma come il più caldo di sempre a livello globale, eguagliando il 2024. Per l’Europa occidentale, in particolare, è stata l’estate più calda mai registrata, superando persino la storica annata del 2003.

I numeri chiave del bollettino Copernicus

Per comprendere la portata dell’anomalia, ecco i dati essenziali emersi dall’ultimo monitoraggio:

Temperatura media globale: 16,96°C (+0,85°C sulla media 1991-2020).

Anomalia preindustriale: +1,65°C (primo mese >1,5°C da nov. 2025).

Record oceani: SST extrapolare a 21,07°C; picco assoluto giornaliero a 21,11°C.

Estate Europa Occidentale: La più calda di sempre, battendo il 2003.

Impatto umano: 1,3 miliardi di persone hanno vissuto l’estate boreale più calda (stima AFP su dati C3S).

Gli oceani caldi: il vero motore del record

Non è solo l’atmosfera a soffrire. Il vero motore di questo record risiede nelle temperature superficiali dei mari (SST). Nelle aree extrapolari, la SST media di agosto è stata di 21,07°C, un valore record per il mese e pari al massimo assoluto mensile registrato a marzo 2024.

Ancora più preoccupante è il picco giornaliero: le SST hanno toccato i 21,11°C, stabilendo il nuovo record assoluto per qualsiasi giorno dell’anno. Samantha Burgess, Strategic Lead for Climate presso l’ECMWF, ha definito agosto 2026 “notevole nella storia climatica”, sottolineando come atmosfera e oceani siano ormai sistemi sotto stress climatico simultaneo.

Questo calore oceanico non è un fenomeno isolato, ma la base energetica che alimenta eventi estremi e altera i pattern meteorologici globali.

L’effetto El Niño nei prossimi mesi

La domanda che molti si pongono dopo un’estate così estrema è: cosa succederà in autunno? La risposta potrebbe trovarsi nel Pacifico tropicale. Le attuali temperature superficiali in quell’area sono eccezionalmente alte per un episodio di El Niño in corso.

Secondo le previsioni Copernicus, questo fenomeno potrebbe rafforzarsi ulteriormente, potenzialmente diventando uno dei più intensi mai registrati. Un El Niño forte tende a rilasciare enormi quantità di calore dagli oceani all’atmosfera, il che significa che i mesi di settembre e ottobre 2026 potrebbero mantenere anomalie termiche significative, ritardando l’arrivo del fresco autunnale anche alle nostre latitudini.

Monitorare l’evoluzione di El Niño è quindi fondamentale per capire non solo il meteo dei prossimi mesi, ma anche l’andamento climatico del 2027.

Siccità e fiumi in secca in Europa

Mentre i titoli si concentrano sulle temperature, un’altra crisi silenziosa emerge dai dati idrologici ufficiali di Copernicus, spesso assenti nelle sintesi d’agenzia. Agosto 2026 ha portato siccità severa in vaste aree d’Europa, tra cui Francia, Regno Unito, Ungheria, Romania e Serbia.

La situazione fluviale è stata critica:

Portate eccezionalmente basse su Reno, Danubio, Bug meridionale e Dnepr.

Minimi storici toccati da Vistola, Rodano, Senna e Po prima di un parziale recupero solo a fine mese.

Questi dati confermano che l’impatto del caldo record non si misura solo in gradi, ma in risorse idriche perdute, con conseguenze dirette su agricoltura, trasporti fluviali ed ecosistemi. Per l’Italia, la sofferenza del Po è l’indicatore più tangibile di un’estate che ha prosciugato il territorio ben oltre la percezione termica.

Un impatto umano senza precedenti

La portata di questi record si traduce in un’esperienza vissuta da miliardi di persone nel quotidiano. Secondo un’analisi condotta da AFP basata sui dati Copernicus, circa 1,3 miliardi di individui hanno trascorso l’estate boreale più calda mai registrata.

Sono ben 52 i Paesi, tra cui Italia, Spagna, Francia e Svizzera, che hanno battuto il proprio record stagionale nazionale. Questo dato, pur non provenendo direttamente dal bollettino scientifico C3S ma da un’elaborazione giornalistica su fonte ufficiale, restituisce la dimensione umana e sociale di un fenomeno fisico che sta trasformando la nostra quotidianità.