Ucraina, Kallas: raid russo a confine polacco intendeva “spaventare”

Milano, 14 set. (askanews) -Credo che la domanda per noi sia: cosa impariamo da questo messaggio? Penso che dovremmo agire in modo opposto. Dovremmo dimostrare che siamo al fianco dell’Ucraina e che non ci lasciamo intimidire. Perché altrimenti, la Russia otterrà semplicemente ciò che vuole, ovvero la sottomissione dell’Ucraina. E come ho detto più volte, questo non è il loro obiettivo finale. Il loro obiettivo finale è molto più ambizioso, quindi dobbiamo rimanere fermi su questo punto.Rovaniemi, 14 set. (askanews) – Il raid dei droni russi che ieri ha preso di mira un treno ucraino vicino al confine polacco “ha chiaramente lo scopo di spaventare i Paesi occidentali affinché smettano di sostenere l’Ucraina e si astengano dal recarsi sul posto per esprimere il loro sostegno”. Lo ha dichiarato l’Alto rappresentante dell’Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al suo arrivo a Rovaniemi, in Finlandia, per un vertice sull’Artico.