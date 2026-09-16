Kosovo, 25 anni all’ex presidente Thaci per crimini di guerra

L’Aia, 16 set. (askanews) – L’ex presidente del Kosovo Hashim Thaci è stato condannato a 25 anni di carcere per crimini di guerra. Le Camere specializzate del Kosovo, con sede all’Aia, lo hanno riconosciuto colpevole per i crimini commessi dall’Uck durante e subito dopo il conflitto del 1998-1999.Thaci era detenuto all’Aia dal novembre 2020, quando si dimise da presidente del Kosovo e si consegnò alla corte. “La Corte la condanna – pronuncia il presidente della giuria – a una pena unica di 25 anni di carcere, tenendo conto del periodo già trascorso in detenzione. Signor Thaci, può sedersi”.