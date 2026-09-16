Europei di pallavolo, quando torna in campo l’Italia: data, orari e diretta tv in chiaro dell’ultima sfida del girone con la Slovenia

Quando tornano in campo gli azzurri della pallavolo e il programma completo di oggi degli Europei di volley: data, orari e diretta tv.

Il primo posto nel girone è ormai vicinissimo e la conferma potrebbe arrivare già oggi, in base a cosa succederà nella sfida tra Repubblica Ceca e Slovenia. Ma intanto per l’Italia della pallavolo maschile gli Europei procedono a gonfie vele, con la quarta vittoria in quattro incontri e solo due set persi.

Gli azzurri del volley non giocheranno oggi, ma torneranno in campo domani, giovedì 17 settembre, per l’ultima partita del girone che può servire per assicurarsi il primo posto. Vediamo, quindi, quali sono le partite di oggi degli Europei di pallavolo, il calendario completo degli azzurri, quando torneranno in campo contro la Slovenia e tutti gli orari e la diretta tv in chiaro del prossimo match dell’Italia.

Europei di pallavolo, quando torna in campo l’Italia: gli orari e dove vedere la partita in tv in chiaro

L’Italia, dopo la buona vittoria di ieri contro la Repubblica Ceca, oggi avrà un giorno di riposo. L’Italvolley tornerà in campo giovedì 17 settembre, sempre a Modena, alle 21.05: l’ultima sfida del girone sarà quella contro la Slovenia, con gli azzurri che vogliono ipotecare il primo posto: per farlo sarà sufficiente vincere due set. L’ultima sfida del girone verrà trasmessa in televisione anche in chiaro: la diretta è prevista su Rai 2 e su Sky alle 21.05. Sarà possibile guardare la partita anche in streaming su Rai Play, Sky Go, Now, Euro Volley Tv e Dazn.

Il calendario completo degli azzurri del volley e chi sfideranno agli ottavi di finale

Questo è il calendario completo dei match della fase a gironi dell’Italia agli Europei di volley:

Giovedì 10 settembre , ore 21.05: Italia-Svezia 3-0

Sabato 12 settembre , ore 21.05: Italia-Grecia 3-0

Domenica 13 settembre, ore 21.05: Italia-Slovacchia 3-1

Martedì 15 settembre, ore 21.05: Italia-Repubblica Ceca 3-1

Giovedì 17 settembre, ore 21.05: Italia-Slovenia

L’Italia si è già garantita l’accesso agli ottavi di finale, che si disputeranno a Torino. Incrocerà una squadra della pool C e se, come sembra probabile, chiuderà il girone al primo posto sono due le indiziate per la prossima sfida azzurra: è probabile che negli ottavi troverà una tra Danimarca e Serbia, guardando la classifica del girone C.

Le partite di oggi degli Europei di pallavolo: tutti i match di mercoledì 16 settembre

Con l’Italia a riposo, il nostro girone – la pool A – si apre alle 16 con il match tra Svezia e Slovacchia, attualmente agli ultimi due posti in classifica. Molto più interessante, anche per gli azzurri del volley, la sfida serale: alle 21 scendono in campo Repubblica Ceca e Slovenia, che si contendono attualmente il secondo posto nel girone.

Il gruppo B inizierà alle 15 con la sfida tra Israele e Macedonia del Nord, seguita dal match di cartello della giornata tra Polonia e Bulgaria alle 18. Nella Pool C si inizia con un match che potrebbe interessarci da vicino, con la possibilità che da questa sfida esca la sfidante dell’Italia negli ottavi di finale: alle 16 scendono in campo Danimarca e Serbia. A seguire, alle 19, sarà la volta della sfida tra Olanda ed Estonia. Per il girone D si inizia alle 16 con Turchia-Lettonia, seguita alle 19 dalla sfida tra la Francia e la Romania, con i transalpini che volano verso il primo posto in classifica.