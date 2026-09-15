Europei di pallavolo maschile, torna in campo l’Italia: gli orari e dove vedere in tv in chiaro la sfida di oggi con la Repubblica Ceca

Torna in campo l’Italia della pallavolo. Per gli Europei maschili di volley, gli azzurri sono attesi dalla sfida forse più importante, e probante, dell’intero girone in corso a Modena. Oggi, martedì 15 settembre, l’Italia è chiamata a difendere il primo posto dall’assalto della Repubblica Ceca, attualmente seconda nel girone e grande sorpresa degli ultimi Mondiali vinti proprio dagli azzurri.

Finora il cammino dell’Italia è stato quasi netto, con un solo set perso nel match contro la Slovacchia e due netti 3-0 contro Svezia e Grecia. Oggi, però, si alza l’asticella con la sfida ai cechi. Un match tanto più importante se consideriamo la sorprendente sconfitta di ieri sera della Slovenia contro la Grecia, che potrebbe spianare la strada proprio a Italia e Repubblica Ceca per le prime posizioni nel girone A.

La giornata di oggi sarà decisiva anche in altri gruppi, con almeno un paio di partite che potrebbero essere determinanti per la conquista del primo posto nei gironi. Vediamo quali partite si giocano oggi, il calendario completo degli incontri degli azzurri, gli orari e la diretta tv (anche in chiaro) del match della nazionale di pallavolo maschile e il possibile percorso dell’Italia che si è già garantita il passaggio agli ottavi di finale.

Italia-Repubblica Ceca, a che ora si gioca e dove vederla in tv in chiaro

L’Italia torna in campo questa sera, martedì 15 settembre, alle ore 21.05 contro la Repubblica Ceca. Si gioca ancora a Modena. Il match verrà trasmesso in diretta in televisione anche in chiaro, su Rai 2. Sarà possibile vedere la partita anche su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e Dazn 1 e in streaming su Rai Play, Sky Go, Now, Euro Volley Tv e Dazn.

Il calendario completo della fase a gironi dell’Italia agli Europei di pallavolo e il percorso degli azzurri

Questo è il calendario completo dei match della fase a gironi dell’Italia agli Europei di pallavolo:

Giovedì 10 settembre , ore 21.05: Italia-Svezia 3-0

Sabato 12 settembre , ore 21.05: Italia-Grecia 3-0

Domenica 13 settembre, ore 21.05: Italia-Slovacchia 3-1

Martedì 15 settembre, ore 21.05: Italia-Repubblica Ceca

Giovedì 17 settembre, ore 21.05: Italia-Slovenia

L’Italia ha già conquistato l’accesso agli ottavi di finale, che si disputeranno per gli azzurri del volley a Torino. La nostra nazionale incrocerà una squadra del gruppo C, di cui fanno parte Finlandia, Belgio, Danimarca, Serbia, Olanda ed Estonia. Le ultime due, Olanda ed Estonia, sembrano già tagliate fuori dal discorso qualificazione, quindi sembra più probabile che l’Italia – considerando che passano le prime quattro di ogni girone – sfidi una tra Finlandia, Belgio, Danimarca e Serbia. Allo stato attuale di classifica, gli azzurri potrebbero essere attesi da un difficile match contro la Serbia, ma tutto da confermare quando mancano ancora diverse partite alla fine dei gironi.

Europei di pallavolo, il programma completo delle partite di oggi martedì 15 settembre

Vediamo le partite di oggi, martedì 15 settembre, degli Europei di pallavolo maschile. Partiamo dalla pool A, quella dell’Italia, che si apre alle 16 con il match tra Grecia e Svezia, dopo la sorprendente vittoria di ieri sera degli ellenici contro la Slovenia. In serata, poi, sarà di nuovo il turno dell’Italia che scende in campo contro la Repubblica Ceca in un match che potrebbe essere determinante anche per il primo posto nel gruppo.

Per la pool B alle 15 scenderanno in campo Macedonia del Nord e Portogallo e a seguire, alle ore 18, sarà la volta del match tra Polonia e Ucraina che potrebbe valere il primato del girone. Il gruppo C vedrà scendere in campo alle 16 Belgio e Danimarca e alle 19 Olanda e Finlandia. Il girone D oggi si apre con il match delle 16 tra Lettonia e Svizzera. A seguire la sfida che potrebbe essere decisiva per il primato del girone, quella tra Francia e Germania: si gioca alle 19.