Al Campidoglio tributo internazionale a Emma Bonino, oggi funerali

Roma, 15 set. (askanews) – E’ proseguito in tutta la giornata di lunedì l’omaggio ad Emma Bonino nella camera ardente allestita nella sala della Protomoteca del Campidoglio. Politici, rappresentanti delle istituzioni, amici e cittadini hanno voluto salutarla, in questi due giorni. Saluto che proseguirà oggi con i funerali di Stato in forma laica cui parteciperanno il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni.Per tutta la serata si è svolta la veglia civile nella piazza, dove campeggia, su sfondo rosso, un ritratto della storica leader sindacale scomparsa venerdì a 78 anni. Ad aprire la veglia il segretario di +Europa Riccardo Magi, seguito dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri e da un video con le parole più significativedi Emma Bonino. Alla veglia anche Elly Schlein, Angelo Bonelli, Benedetto della Vedova, Enzo Marai, I radicali che hanno condiviso con lei tante battaglie a cominciare da Carla Taibi. E poi Matteo Hallissey, Rita Bernardini, Antonella Soldo, Franco Corleone, Valeria Manieri, Sergio D’Elia ed Elisabetta Zamparutti, Cécile Kyenge, Luigi Manconi, Roberto Saviano, Filippo Blengino, Kasia Smutniak.A tributarle un saluto nella camera ardente, davanti alla bara avvolta dalla bandiera dell’Europa, tra gli altri, i ministri della Difesa Guido Crosetto e degli Esteri Antonio Tajani, l’ex presidente del Consiglio, senatore a vita, Mario Monti, Luciano Violante, Anna Finochiaro, Luigi Zanda.L’Ambasciatore di Spagna in Italia, Miguel Fernandez-Palacios, ha consegnato ai familiari di Emma Bonino una lettera dei reali di Spagna. E poi il presidente M5S Giuseppe Conte, Enrico Letta, Massimo D’Alema, una delegazione di Iv con Maria Elena Boschi e Raffaella Paita che era stata preceduta dal compagno di partito Roberto Giachetti. Matteo Richetti di Azione, i dem Filippo Sensi e Cecilia D’Elia, Bobo Craxi, il leader di Noi moderati Maurizio Lupi. Marco Cappato e Filomena Gallo con una delegazione dell’associazione Luca Coscioni.