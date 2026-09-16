Milan-Benfica, Europa League: orario, dove vederla in tv e streaming, probabili formazioni e tutte le altre partite di stasera.

Il Milan torna in Europa League: stasera 16 settembre alle 21:00 a San Siro, i rossoneri di Ruben Amorim ospitano il Benfica di Marco Silva. È la prima sfida in assoluto tra le due squadre in questa competizione (nei precedenti in Champions, il bilancio sorride al Milan con 4 vittorie e 2 pareggi in 6 confronti). Arbitra l’inglese Jarred Gillett.

Ma la domanda che tutti i supporter del Milan e gli amanti delle grandi serate di calcio si fanno è, come sempre, dove vedere il match in tv e streaming, nonché quali sono le probabili formazioni. Per capirlo, restate sintonizzati su questa pagina!

Dove vedere Milan-Benfica in tv e streaming

Per questo big match tra due pretentendi al titolo, la diretta esclusiva è di Sky. Per questo la partita sarà visibile su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 252 e Sky Sport 4K. In streaming, sempre per gli abbonati a Sky, il match sarà disponibile su NOW e Sky Go. Quel che è certo è che il match non sarà disponibile né sui canali in chiaro della Rai e né sulla piattaforma online RaiPlay.

Probabili formazioni Milan-Benfica

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Terracciano, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Musah, Jashari, Bartesaghi; Hutchinson, Ramos, Cisse. All. Amorim

(3-4-2-1): Maignan; Terracciano, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Musah, Jashari, Bartesaghi; Hutchinson, Ramos, Cisse. All. Amorim BENFICA (4-2-3-1): Trubin; Dahl, Lenglet, Circati, Banjaqui; Palhinha, Aursnes; Schjelderup, Sudakov, Lukebakio; Duran. All. M. Silva

Stando alle ultime indiscrezioni per Modric e Rabiot si prospetta un turno di riposo. Una scelta tattica da parte del mister Amorim che sembra deciso a testare la profondità della rosa a sua disposizione.

La rivoluzione di Amorim e il rispetto di Ramos per i suoi ex compagni

Amorim cambia l’undici rispetto al 2-2 con la Lazio: prima da titolare per Hutchinson al fianco di Cisse, mentre Gonçalo Ramos (ex della gara) cerca il primo gol europeo con il Milan. In conferenza quest’ultimo ha già dichiarato: “Se segno, non esulterò per rispetto al Benfica”. Il Milan arriva a questo match dopo il rocambolesco pareggio in rimonta contro la Lazio che da un lato ha dimostrato come i rossoneri “non mollano mai”, mentre dall’altro ha palesato più di qualche difficoltà nel gestire alcune situazioni. Dal canto suo il Benfica si presenta questa sera forte della convincente vittoria per 3-1 di domenica contro il Gil Vicente.

Le altre partite di stasera in Europa League

Oltre a Milan-Benfica (ore 21:00), si giocano:

Ore 18:45: Ararat-Armenia–Sparta Praga

Ore 18:45: Omonia Nicosia–Celta Vigo

Ore 21:00: Anderlecht–Lione

Ore 21:00: Bayer Leverkusen–NK Celje

Ore 21:00: Hapoel Beer Sheva–Dinamo Zagabria

Ore 21:00: Olympiacos–Jagiellonia Białystok

Ore 21:00: Sturm Graz–Rennes

Ore 21:00: Sunderland–AZ Alkmaar

Questo turno di Europa league si concluderà domani quando toccherà alla Juventus di Spalletti che cerca il riscatto, dopo l’inatteso stop contro il Sassuolo per 3 a 2, contro il NEC Nijmegen all’Allianz Stadium (ore 21:00).

Ma domani non ci sarà soltanto la Juventus, anzi il menu è ricco e variegato. Ecco tutti i match di domani: