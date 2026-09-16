Meloni annuncia abolizione del bollo su auto fino a 80 kW

Roma, 16 set. (askanews) – “Abbiamo deciso di abolire in modo strutturale il bollo auto per tutte le macchine di piccola e media potenza, fino a 80 kW, si tratta di oltre il 70% delle auto in circolazione, più di 13,2 milioni di veicoli, cioé quelli più utilizzati in città dalle famiglie. A questi veicoli si aggiunge circa un milione e 100.000 motoveicoli, quindi quasi 14 milioni e mezzo di veicoli in tutto, e lo schema ricalca, quello che un altro governo di centrodesstra, di cui io tra l’altro facevo parte, ha utilizzato già per la casa. Cioé viene abolito il bollo sulla prima auto di proprietà fino a una determinata potenza dell’auto”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante una conferenza stampa al termine del Cdm.”Nello specifico stabiliamo che il bollo sia azzerato su una sola auto di proprietà per ciascun cittadino e quella meno potente, entro il limite degli 80 kW”, ha aggiunto la presidente del Consiglio.”Abbiamo scelto una misura strutturale a fronte di una misura emergenziale. Abbiamo scelto di continuare il nostro lavoro di taglio delle tasse, siamo fieri di farlo, altri propongono la patrimoniale e noi cerchiamo di togliere le tasse sulla proprietà”, ha sottolineato.