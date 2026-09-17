Europei di pallavolo maschile, l’Italia a caccia del primo posto: orario e diretta tv dell’ultima sfida del girone con la Slovenia

Si chiude la fase a girone degli Europei di pallavolo maschile con le ultime quattro partite dei gironi A e C. E si chiude anche la fase a gironi dell’Italvolley, chiamata a difendere il primo posto dall’assalto della Slovenia, che ieri ha sconfitto la Repubblica Ceca garantendosi almeno la seconda posizione.

Oggi, giovedì 17 settembre, si giocano le ultime quattro partite del girone dell’Italia e di quello che andrà incrociare, dagli ottavi di finale, proprio il cammino degli azzurri. Quando scenderà in campo l’Italia per assicurarsi il primo posto, l’orario della sfida con la Slovenia, dove vederla in diretta in tv in chiaro e il programma completo di giornata degli Europei di pallavolo.

A che ora gioca oggi l’Italia e cosa serve per garantirsi il primo posto nel girone

L’Italia scenderà in campo per l’ultima partita della fase a gironi alle 21.05, sempre a Modena. La sfida contro la Slovenia vale il primo posto: gli azzurri, per essere sicuri della prima posizione, devono vincere almeno due set. Il match contro la Slovenia verrà trasmesso in diretta tv in chiaro su Rai 2 e in abbonamento su Sky Sport Arena e su Dazn 1. Sarà possibile vedere la sfida anche in streaming su Dazn, Sky Go, Now Tv e RaiPlay.

Europei di pallavolo, il calendario completo degli azzurri e il possibile cammino dagli ottavi di finale

Questo è il calendario completo dei match della fase a gironi dell’Italia agli Europei di volley, con i risultati delle partite già disputate:

Giovedì 10 settembre , ore 21.05: Italia-Svezia 3-0

Sabato 12 settembre , ore 21.05: Italia-Grecia 3-0

Domenica 13 settembre, ore 21.05: Italia-Slovacchia 3-1

Martedì 15 settembre, ore 21.05: Italia-Repubblica Ceca 3-1

Giovedì 17 settembre, ore 21.05: Italia-Slovenia

Chiusa la fase a gironi, l’Italia giocherà gli ottavi di finale a Torino: le quattro qualificate del gruppo A si incroceranno con quelle del girone C. L’Italia, in caso di primo posto, dovrà affrontare la quarta della pool C: al momento è la Danimarca. Se, invece, gli azzurri della pallavolo dovessero chiudere secondi, si troverebbero di fronte la terza dell’altro girone: in questo caso la sfidante sarà una tra Belgio e, più probabilmente, Serbia.

Le altre partite di giovedì 17 settembre degli Europei di pallavolo

Il programma di giornata si apre, per il gruppo A, con la sfida tra Slovacchia e Grecia: i primi sono già fuori mentre gli ellenici puntano a sfilare a sorpresa il terzo posto alla Repubblica Ceca. Il gruppo A si concluderà alle 21.05 con il match tra Italia e Slovenia.

Nel girone C, invece, il primo match di giornata sarà quello delle ore 16 tra Serbia e Belgio. Al momento il Belgio è secondo e la Serbia terza e i tre punti in più rappresentano un buon vantaggio per mantenere la seconda posizione, ma una vittoria netta dei serbi potrebbe cambiare gli equilibri del girone. La pool C si chiude alle 19 con la sfida tra Finlandia ed Estonia: i padroni di casa (si gioca in Finlandia) puntano a vincere per confermare il primo posto nel girone e partono nettamente favoriti.