Roma-Inter, big match della 5ª giornata di Serie A: orario, dove vederla in tv e streaming, arbitro e probabili formazioni di Gasperini e Chivu

Roma-Inter non è soltanto il big match della 5ª giornata di Serie A che si disputerà sabato 19 settembre alle 18:00, ma rischia di essere una partita che potrebbe decisiva per il proseguo del campionato di Serie A. All’Olimpico, ancora una volta sold out, giallorossi e nerazzurri arrivano appaiati a 12 punti, ottenuti con 4 vittorie su 4.

Lo scorso anno a dominare nel doppio confronto fu l’Inter, mentre oggi la vigilia promette un match equilibrato se non “da tripla”. Ecco tutto quello che c’è da sapere, da dove vedere Roma-Inter in tv e streaming alle probabili formazioni, dall’arbitro al programma completo del turno, per essere pronti a quello che si preannuncia uno spettacolo da non perdere.

Roma-Inter, dove vederla in tv e streaming

La partita sarà trasmessa in esclusiva da DAZN: per la sfida dell’Olimpico non è prevista alcuna co-esclusiva con Sky, a differenza di altri incontri della 5ª giornata come Venezia-Lazio. Il match sarà disponibile via app su smart TV, PC, smartphone e tablet, oltre che tramite il canale DAZN sul decoder Sky, per chi ha attivato l’abbonamento attraverso l’operatore satellitare. La telecronaca è affidata a Pardo.

Orario e stadio: fischio d’inizio all’Olimpico sabato 19 settembre alle 18:00

Il calcio di inizio di Roma-Inter all’Olimpico sarà alle 18:00, collocandosi tra le gare delle 15 (Bologna-Torino e Udinese-Cagliari) e il match serale che vedrà scontrarsi Venezia e Lazio. Appare chiaro che domani non sarà un sabato qualunque, ma un vero e proprio concentrato di Serie A. Come accade ormai da anni, allo stadio Olimpico di Roma non ci sarà libero nemmeno un seggiolino: secondo la Gazzetta dello Sport l’Olimpico è sold out, dimostrando quanto la sfida sia sentita.

Roma-Inter, l’arbitro sarà Massa

Le designazioni della 5ª giornata, comunicate da Sky Sport, affidano la gara a Davide Massa, coadiuvato dagli assistenti Meli e Berti. Quarto uomo Marescal, al VAR Mazzoleni, AVAR Di Paolo.

Roma-Inter, probabili formazioni di Gasperini e Chivu

Le probabili formazioni di Roma-Inter concentrano i dubbi su poche maglie, ma pesanti: ecco nel dettaglio le scelte che, secondo le più recenti indiscrezioni, dovrebbero fare i due tecnici.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Molina N., Cristante, Konè M., Wesley; Soulè, Dybala; Malen. All. Gasperini.

(3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Molina N., Cristante, Konè M., Wesley; Soulè, Dybala; Malen. All. Gasperini. INTER (3-5-2): Martinez Jo.; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Zielinski, Jones C., Dimarco; Thuram, Martinez L. All. Chivu.

Le news dell’As. Roma: Soulé e Ndicka i rebus, Dybala e Malen confermati

Gasperini arriva al big match con la rosa al completo, senza infortunati. I ballottaggi aperti riguardano soprattutto due reparti: sulla trequarti Soulé è favorito su Mora, con Pisilli outsider; in difesa Ndicka è leggermente avanti su Balerdi per una maglia al fianco di Mancini ed Hermoso, con quest’ultimo recuperato dalla contusione alla caviglia.

Sulla fascia destra Lulli è favorito su Molina. Confermati invece Dybala e Malen davanti e la coppia di centrocampo Koné-Cristante. Convocato anche Pellegrini, ma il suo rientro in campo è atteso dopo la sosta.

La situazione in casa Inter: Zielinski regista per Calhanoglu, Jones favorito su Sucic

Chivu risponde con un modulo a specchio. L’assenza certa di Calhanoglu apre la porta a Zielinski in regia. Confermati Barella a destra e Dimarco a sinistra, con Diouf sulla fascia destra bassa. L’unico vero ballottaggio è a sinistra di centrocampo: Curtis Jones è favorito da titolare, Sucic resta l’arma a partita in corso.

In porta Josep Martinez, davanti a lui la difesa a tre Bisseck-Akanji-Bastoni: Stones è assente, rientro dopo la sosta. In attacco confermata la coppia Lautaro Martinez-Thuram, con il recupero dell’argentino confermato anche da Fantacalcio.it.

Una finale anticipata: classifica e precedenti

Dopo 4 giornate Roma e Inter guidano appaiate a 12 punti, con 4 vittorie su 4: differenza reti +11 per i giallorossi (12 gol fatti, 1 subito), +7 per i nerazzurri (13 fatti, 6 subiti). Alle loro spalle Como e Lazio a 10 e Cagliari a 9. Un match, quello tra giallorossi e nerazzurri, che arriva in un momento chiave della stagione, ossia appena prima della lunga sosta delle nazionali: chi vince va alla sosta con il primato in tasca e il vento in poppa, chi perde sarebbe costretto ad attendere diverso tempo prima di riscattarsi. E in caso di pareggio? Le due squadre resterebbero appaiate anche alla ripresa del campionato, di fatto rimandando ogni discorso su chi sia la più concreta pretendente al titolo.

I precedenti della scorsa stagione, come detto, sorridono all’Inter, vincitrice dello scontro diretto con un complessivo 6-2 tra andata e ritorno.

Svilar: “Inter la più forte, ma serve equilibrio”

Alla vigilia ha parlato il portiere della Roma Mile Svilar, in un’intervista al Corriere della Sera ripresa da Sky Sport, in cui ha ammesso che i nerazzurri sono la squadra più forte del campionato. Come detto dallo stesso portierone gialloross, nell’ultimo periodo i nerazzurri sono stati “sempre al top”. Ma chi parla già di duello scudetto, Svilar predica calma: “Capiremo più avanti se siamo davvero da scudetto”. Lo stesso ha poi ricordato che “a Roma fai 2-3 partite buone e vieni esaltato, poi perdi ed è il dramma”, di fatto lanciando un messaggio alla piazza a restare calmi, soprattutto alla vigilia di quella che è la partita che potrà dire molto sulle due pretendenti allo scudetto.

Le altre partite della 5ª giornata: il programma completo

Sabato 19 settembre, oltre a Roma-Inter, si giocano Bologna-Torino (ore 15, arbitro Guida) e Udinese-Cagliari (ore 15, arbitro Manganiello), mentre in serata va in scena Venezia-Lazio (ore 20:45, arbitro Sozza, in co-esclusiva Sky). Il turno era stato aperto venerdì 18 da Monza-Sassuolo (20:45, Sky) e si completerà domenica 20 settembre con Fiorentina-Napoli (12:30), Frosinone-Como (15), Parma-Genoa (15), Juventus-Atalanta (18, Sky) e Milan-Lecce (20:45). Nessun posticipo al lunedì: la 5ª giornata è l’ultima prima della sosta per le nazionali.

Olimpico sold out, ore 18:00, esclusiva DAZN: Roma-Inter vale il primato solitario. E in un campionato che si ferma domani sera per le nazionali, è già una partita che pesa doppio.