Europei di pallavolo maschile, quando torna in campo l’Italia: data, orario e diretta tv dei quarti di finale con la Finlandia

Prosegue, senza intoppi, il cammino dell’Italia agli Europei di pallavolo maschile. Dopo la netta vittoria contro la Danimarca, gli azzurri si preparano al quarto di finale contro la Finlandia, che ha sofferto non poco per piegare la Grecia agli ottavi. La nostra nazionale ha vinto tutti i match finora disputati e parte da favorita anche nel prossimo incontro, contro un’avversaria che ha ben figurato nel girone e che non va sottovalutata.

La squadra guidata da coach De Giorgi vuole prendersi la semifinale in questo europeo casalingo: l’avversaria più probabile è la Francia, squadra da sempre ostica per gli azzurri. Vediamo quando tornerà in campo l’Italia, dove vedere il match contro la Finlandia in tv e in streaming e il calendario completo delle prossime partite degli Europei di pallavolo.

Quando torna in campo l’Italia del volley: data, orari e dove vedere in tv il quarto di finale con la Finlandia

Per i quarti di finale l’Italia sarà impegnata, ancora a Torino, mercoledì 23 settembre. Il match degli azzurri della pallavolo dovrebbe disputarsi di nuovo alle 21.05, come tutte le partite sinora giocate dall’Italia. Il match di mercoledì verrà trasmesso in diretta anche in chiaro sulle reti Rai (probabilmente Rai 2, ma ancora da definire). Si potrà inoltre seguire la partita contro la Finlandia sulle reti Sky o in streaming su Sky Go, Now, Dazn e RaiPlay.

Europei di pallavolo, il calendario dei quarti di finale

Il programma dei quarti di finale si apre martedì 22 settembre, con la sfida delle ore 15 tra Francia e Romania. Una partita che ci riguarda molto da vicino, considerando che la vincente sfiderà proprio l’Italvolley, in caso di passaggio in semifinale. Alle 18 si gioca poi la seconda sfida di martedì, quella tra Polonia e Germania.

L’Italia, come detto, tornerà in campo mercoledì contro la Finlandia. Ancora da stabilire, invece, l’ultimo match dei quarti di finale: la sfida sarà tra le vincenti degli ottavi di finale che si disputano oggi, lunedì 21 settembre. Alle 16 scenderanno in campo Belgio e Repubblica Ceca, mentre alle 21 sarà il turno di Slovenia e Serbia. Le due vincenti si troveranno nei quarti mercoledì 23 settembre. Ricordiamo, poi, che le semifinali si disputeranno a Milano venerdì 25 settembre e le finali si giocheranno, sempre a Milano, sabato 26 settembre.