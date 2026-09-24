Il sondaggio Swg mandato in onda nel Tg La7 di Enrico Mentana fotografa un quadro di intenzioni di voto pressoché immobile. Fratelli d’Italia resta primo partito al 27,1%, il Pd insegue al 20,8%, e il dato che fa più rumore è un altro: la Lega si ferma al 5,3%, 2,7 punti sotto Futuro Nazionale di Vannacci, alla vigilia del raduno di Pontida. Tutte le variazioni settimanali restano dentro il margine d’errore.

I dati del sondaggio Swg per il Tg La7

Fratelli d’Italia 27,1% (+0,1)

Pd 20,8% (−0,1)

M5S 12,8% (+0,2)

Futuro Nazionale 8,0% (+0,1)

Forza Italia 7,0% (+0,1)

Avs 6,5% (−0,2)

Lega 5,3% (−0,2)

Azione 3,1% (invariato)

Italia Viva 2,4% (-0,1%)

+Europa 1,5% (+0,2%)

Noi Moderati 1% (invariato)

Altre liste 3,5%

Chi è il primo partito nel sondaggio Swg?

Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni si conferma in testa con il 27,1%, un decimo sopra la rilevazione del 14 settembre. Di pari passo il Pd di Elly Schelin perde un decimale e si assesta al 20,8%. Davanti a questi dati il vantaggio di FdI sul Pd è di 6,3 punti, contro i 6,1 di sette giorni fa, un distacco ampio ma che, numeri alla mano, non cambia la situazione in modo radicale.

Il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, saldo sul podio, registra il maggiore spostamento della settimana, +0,2 salendo al 12,8%, ma anche in questo caso il dato non si discosta poi molto da quello di 7 giorni fa.

Quanto vale Futuro Nazionale?

Futuro Nazionale, il partito dell’ex generale Roberto Vannacci tocca quota 8,0%, un decimo in più rispetto alla settimana scorsa. È la quarta forza del panorama, ormai stabilmente davanti a Forza Italia di Antonio Tajani (7,0%). Rispetto a inizio mese, quando Futuro Nazionale aveva messo la freccia e superato FI, la crescita nelle ultime due settimane dei vannacciani è stata inferiore al mezzo punto e ciò, secondo quanto emerge, potrebbe segnalare più un consolidamento del dato che una sua crescita esponenziale.

Cosa dice il sondaggio sulla Lega?

Per quanto riguarda la Lega di Matteo Salvini, lo stato di forte crisi viene certificato anche da quest’ultima rilevazione. Il Carroccio scende al 5,3%, due decimi sotto il 5,5% della settimana precedente. Si tratta del terzo calo consecutivo nelle ultime rilevazioni e ormai il partito di Salvini si trova staccato di 2,7 punti da Futuro Nazionale e risulta indietro Avs di 1,2 punti.

Ma in relazione alla Lega c’è un punto che occore chiarire: la rilevazione Swg è stata condotta tra il 16 e il 21 settembre, ossia prima del raduno di Pontida e dell’annuncio di un congresso straordinario. Un momento “storico” per il partito di via Bellerio le cui ripercussioni si vedranno nella prossima rilevazione di Swg.

Le coalizioni: chi vincerebbe?

Al momento è impossibile dare una risposta chiara vista la presenza di tanti indecisi e a fronte di coalizioni che, ad oggi, non hanno ancora un perimetro ufficiale. Una lettura possibile è quella basata tra l’attuale maggioranza e l’opposizione. In questa ipotesi, sommando FdI, Forza Italia, Lega e Noi Moderati si arriva al 40,4%; l’area Pd-M5S-Avs si ferma al 40,1%. Ma nel caso di un centrosinistra allargato al centro, ossia inglobando anche Italia Viva e +Europa, il dato della coalizione salirebbe al 44,0%.

Appare chiaro che l’ago della bilancia sarà Futuro Nazionale. I vananacciani con il loro 8%, essendo al momento esterni al centrodestra, se dovessero trovare una forma di accordo politico con FdI, Lega e FI, allora ribalterebbe il quadro.

Nota metodologica

Il sondaggio è stato realizzato tra il 16 e il 21 settembre 2026 su un campione di 1.200 soggetti maggiorenni residenti in Italia, a fronte di 4.336 soggetti non rispondenti. Il margine d’errore dichiarato è del +2,8%/-2,8% con un livello di confidenza del 95%. Il metodo di rilevazione è basato su interviste telefoniche e online (CATI-CAMI-CAWI).