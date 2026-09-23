Riforma globoterracquea

Meloni, ormai in campagna elettorale, ha annunciato il limite del 30% di studenti stranieri per classe e il divieto del burqa a scuola. Le mie due figlie fanno terminato il liceo, qui in Lombardia con tanti stranieri, ma non hanno mai visto un burqa.

Mariella Fani

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Gentile lettrice, nemmeno io ho mai visto un burqa in Italia, e comunque fino all’altro giorno non avevo capito che il problema del Paese fosse il burqa. Pensavo fosse la crescita economica più bassa d’Europa o la caduta del potere reale d’acquisto, che in quattro anni è sceso a una percentuale da record mondiale, o i prezzi di energia e benzina, che sono i più cari d’Europa, o scuole e asili brutalmente sottofinanziati. Il burqa m’era sfuggito. Per la “riforma” su quanti alunni stranieri per classe, si è scoperto che la norma è così nuova che esiste da 16 anni. Fu varata da Mariastella Gelmini quando la nota scienziata era Ministra dell’Istruzione nel 4° governo Berlusconi (2008-2011). Del resto, la scuola si presta a riforme geniali. Meloni ha inventato il Liceo del Made in Italy, un successo clamoroso: 94 licei, con una media di quattro alunni per liceo (può immaginare i costi per lo Stato). Gelmini è quella che si congratulò per un esperimento sui neutrini condotto nella galleria “tra Ginevra e il Gran Sasso”, galleria inesistente ma “finanziata dall’Italia con uno stanziamento di 45 milioni di euro”, come scrisse nel comunicato che, tradotto in tutte le lingue, è oggi un classico della letteratura comica mondiale. Insomma, Meloni e Gelmini sono due patrimoni dell’umanità, due geni accomunati dalla stessa vasta cultura globoterraquea.

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