Nazioni Unite (New York), 24 set. (askanews) – La Russia si dice pronta a negoziare per arrivare a quella che definisce una pace “sostenibile e giusta”, ma esclude di sospendere le operazioni militari durante eventuali trattative. Al Consiglio di sicurezza dell’Onu, il ministro degli Esteri Sergei Lavrov ha accusato l’Europa di volere una pausa nei combattimenti per guadagnare tempo e ricostituire gli arsenali militari dell’Ucraina.”La Russia, come il presidente Putin ha ripetutamente affermato, è pronta a negoziare per arrivare proprio a una pace sostenibile e giusta. Le questioni che devono essere risolte per raggiungere questo obiettivo sono state chiaramente riassunte nel discorso programmatico di Vladimir Putin del giugno 2024″.”Tuttavia, avendo imparato dall’amara esperienza, non sospenderemo l’operazione militare speciale per la durata dei negoziati, in qualunque formato. Anche se è proprio questo che vuole l’Europa, con il semplice obiettivo di guadagnare una tregua e ricostituire gli arsenali militari ormai esauriti del regime di Kiev, che, per disperazione, da tempo è passato a metodi apertamente terroristici”.