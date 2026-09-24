L’ultimo sondaggio YouTrend per Sky TG24, pubblicato oggi, 24 settembre, registra un calo nel giudizio degli italiani sull’operato del governo di Giorgia Meloni. La quota di chi esprime una valutazione positiva sull’esecutivo scende di 3 punti percentuali rispetto alla precedente rilevazione, pubblicata lo scorso 4 settembre, passando dal 36% al 33%. Resta invece al 59% la percentuale di quanti giudicano negativamente il governo, mentre cresce la quota degli indecisi, che sale all’8%.

Sondaggi: il governo Meloni perde colpi

Il saldo tra giudizi positivi e negativi è quindi pari a -26 punti percentuali. Nella precedente rilevazione il saldo era di -23 punti. L’area di chi non esprime un giudizio, invece, aumenta di 3 punti percentuali, passando dal 5% all’8%.

Guardando agli elettori di centrodestra, sempre secondo YouTrend, l’apprezzamento per il governo raggiunge l’82%, con una percentuale che sale al 93% tra gli elettori di Fratelli d’Italia. Nel campo largo, invece, i giudizi negativi arrivano al 90%.

Più divisi risultano gli elettori di Futuro Nazionale, tra i quali il 54% esprime un giudizio positivo e il 46% uno negativo. Nell’area centrista, invece, i giudizi negativi raggiungono il 77%.

Metodologia del sondaggio YouTrend

Il sondaggio è stato svolto con metodologia CAWI tra il 18 e il 22 settembre 2026, su un campione di 810 intervistati rappresentativi della popolazione maggiorenne residente in Italia, selezionati per quote di genere ed età incrociate e stratificate per titolo di studio e ripartizione Istat di residenza.

Il margine d’errore indicato è del +3,4%/-3,4%, con un intervallo di confidenza del 95%.