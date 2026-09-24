Chi sarebbe in testa in caso di eventuali primarie del centrosinistra? È questa la domanda a cui cerca di rispondere l’ultimo sondaggio di YouTrend per Sky TG24. Nella rilevazione sono stati presi in considerazione, come potenziali candidati alla guida della coalizione, Elly Schlein del Pd, Giuseppe Conte del M5S e la sindaca di Genova Silvia Salis, ipotizzando due differenti scenari: il primo in caso di alta affluenza alle primarie, il secondo con una bassa partecipazione da parte dell’elettorato.

Ebbene, dal sondaggio emerge che Schlein sarebbe in testa come possibile candidata alla presidenza del Consiglio per il centrosinistra, seguita da Giuseppe Conte e Silvia Salis, sia nello scenario di alta affluenza sia in quello di bassa partecipazione.

Il sondaggio YouTrend

Nel caso di alta affluenza, ossia con il 61% degli elettori di Pd, Avs, M5S e dell’area centrista che prendono parte alle primarie, la leader dem otterrebbe circa il 31% dei voti, seguita a breve distanza da Conte con il 27% e, infine, da Salis con il 17%, nettamente più distante dai primi due.

Nel secondo scenario, nel quale si ipotizza una partecipazione pari al 34% della base elettorale considerata, Schlein salirebbe al 38,6%, mentre Conte si fermerebbe al 22,3% e Salis al 20,7%.

Agli elettori del centrosinistra è stato chiesto anche come preferirebbero scegliere il candidato alla presidenza del Consiglio. Il 41% vorrebbe che fosse il leader del partito più votato alle elezioni politiche, il 26% preferirebbe che la selezione avvenisse attraverso le primarie e il 25% sarebbe favorevole a un accordo tra i leader. L’8% non si esprime.

Metodologia del sondaggio

Il sondaggio è stato svolto con metodologia CAWI tra il 18 e il 22 settembre 2026, su un campione di 810 intervistati rappresentativi della popolazione maggiorenne residente in Italia, selezionati per quote di genere ed età incrociate e stratificate per titolo di studio e ripartizione Istat di residenza. Il margine di errore indicato è del +3,4%/-3,4%, con un intervallo di confidenza del 95%.