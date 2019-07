Apertura in rialzo per la Borsa di Milano (+0,2%). Bene Astaldi, Risanamento e Atlantia. Lo Spread a 227 punti

Apertura con il segno più per la Borsa di Milano (Ftser Mib +0,2%). Piazza Affari è favorita da Atlantia (+1,67%). Segno meno per Fca (-0,15%). Il calo dello Spread, in apertura a 227 punti base, non favorisce i bancari: Unicredit (-0,47%) e Intesa (+0,45%), al pari di Banco Bpm (-0,31%), Ubi (-0,76%) e Bper (+0,14%). Debole anche Mps (-0,36%). Bene Risanamento (+7,24%) e Astaldi (+2%).