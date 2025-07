Dalla Spagna alla Germania, tutta Europa nel caldo torrido

Roma, 2 lug. (askanews) – Dalla Francia alla Spagna alla Germania, Europa bollente con temperature che hanno toccato in 38 gradi a Berlino e i 41 in Spagna, a Siviglia.Un’ondata di caldo torrido che dalla parte occidentale si sta spostando verso Est, ma non accenna a dimunuire almeno fino al fine settimana per quanto riguarda Spagna e Italia. La situazione dovrebbe migliorare invece in Francia già dal 3 luglio.Ci si attrezza come si può, turisti con ombrelli, cappellini, ventilatori, spruzzini d’acqua nei locali, nei bar, pause all’aperto all’ombra per le scuole ancora aperte che preferiscono i giardini alle aule roventi. Per chi visita le città è un’impresa andare in giro per le strade nelle ore più calde.