Apertura in rialzo per la Borsa di Milano (+0,42%). Bene Banco Bpm e Fca. Lo Spread in calo a 254 punti

Apertura in rialzo per la Borsa di Milano (+0,42%). Piazza Affari è sostenuta da Banco Bpm (+2,24%), Fca (+1,5%), Unicredit (+1,3%). Intesa Sanpaolo sale dello 0,3%, Ubi dello 0,48 per cento. In ribasso il titolo della Juventus (-0,9%) tra i peggiori titoli del listino insieme a Snam (-0,7%) e Unipol (-0,3%). Lo spread tra Btp e Bund apre la settimana in calo a 254 punti. Il rendimento appare del 2,29%.