Apertura in rialzo per la Borsa di Milano (+0,96%). Bene Prysmian, Stm e Moncler. Lo Spread apre a 235 punti

Apertura in rialzo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari, dopo i primi scambi, il Ftse Mib avanza dello 0,96% sostenuto da Prysmian (+2,1%), Stm (+2,1%) e Moncler (+1,7%). Bene anche i petroliferi, con Eni (+1,8%), Saipem (+1,7%) e Tenaris (+1,5%), e gli automobilistici con Ferrari (+1,6%) e Fca (+1%). Positivi anche i bancari con Unicredit (+1,3%) e Banco Bpm (+1,3%). Segno più anche per Tim (+0,7%). Fuori dal Ftse Mib corre Ovs (+9,1%). Lo Spread tra Btp e Bund apre a 235 punti base, a fronte dei 240 della chiusura di ieri, ai minimi da settembre 2018. Il rendimento del titolo decennale italiano scende al 2,03%.