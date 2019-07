Apertura in rialzo per la Borsa di Milano (+0,86%). Bene Stm, Pirelli e Mps. Spread in calo a 239 punti

Apertura in rialzo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l’indica Ftse Mib avanza dello 0,86% a 21.417 punti. La tregua tra Usa e Cina fa bene ai titoli di Stm (+5,8%) e Pirelli (+4,4%). In rialzo anche Mps (+4,5%). In calo a 239 punti base lo spread tra Btp e Bund, con il rendimento del decennale italiano al 2,07%. In fondo al listino principale Atlantia (-2,4%). Debole anche Amplifon (-0,3%). Bene Tenaris e Saipem (+3%), Eni (+0,8%) e Snam (+0,5%). Tra i bancari: Unicredit (+1,6%), Fineco (+1,1%) Banco Bpm e Intesa (+0,9%) e Bper (+0,5%).