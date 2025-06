Bonus bollette da 200 euro, chi può riceverlo da luglio e come richiederlo

Arriva il bonus bollette da 200 euro. Da luglio è previsto l’accredito della misura per le famiglie a basso reddito. Le stime parlano di un contributo tra i 3 e i 5 milioni, ma il numero potrebbe salire con la norma che prevede che non vengano calcolati nell’Isee i titoli di Stato italiani e dei buoni e libretti postali per un importo fino ai 50mila euro.

L’erogazione del bonus previsto dal decreto Bollette e che serve ad aiutare le famiglie contro il caro energia può essere richiesto presentando l’attestazione Isee e attendendo le verifiche dell’Inps. Vediamo nel dettaglio a chi spetta il bonus da 200 euro e come richiederlo.

Bonus bollette da 200 euro, come richiederlo e a chi va

Il bonus è stato introdotto, come detto, dal decreto Bollette. Consiste in uno sconto in bolletta e viene erogato non solo a chi percepisce il bonus elettrico, ma ha una platea più ampia. In particolare il bonus è rivolto a tutti i nuclei con Isee compreso tra i 9.530 e i 25mila euro.

Lo sconto può essere richiesto presentando la certificazione Isee, necessaria per dimostrare che si è al di sotto della soglia dei 25mila euro. I nuclei familiari, quindi, devono presentare la Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) all’Inps, aspettando poi le verifiche del caso.

Il contributo verrà erogato dopo tre mesi e c’è tempo per presentare la Dsu fino a dicembre del 2025. Resta inoltre disponibile il bonus sociale ordinario (destinato alle famiglie con Isee al di sotto dei 9.530 euro), che si può cumulare con il contributo straordinario.