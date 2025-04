Bonus bollette al via: come funziona lo sconto di 200 euro sull’elettricità e come verrà erogato

Al via il bonus bollette: l'Arera spiega come funziona l'erogazione dello sconto di 200 euro sulle tariffe dell'elettricità.

Arriva il bonus bollette, lo sconto di 200 euro previsto per l’energia elettrica per le famiglie con isee al di sotto dei 25mila euro. L’Arera, l’Autorità per l’energia, le reti e l’ambiente, ha dato il via libera al provvedimento che stabilisce le modalità di erogazione del bonus per i nuclei familiari tra i 9.530 e i 25mila euro.

Si tratta, di fatto, di un’estensione del bonus già previsto per i nuclei con un Isee inferiore ai 9.530 euro. Quelle stesse famiglie avranno un extra-bonus a partire dal primo aprile, che parte di fatto in automatico. Vediamo come funziona il bonus da 200 euro e come ottenerlo.

Bonus bollette da 200 euro, come funziona e come verrà erogato

Da questo mese, e fino al gennaio del 2026, l’Inps trasmetterà al Sistema informativo integrato l’elenco dei nuclei che hanno presentato un’attestazione Isee tra i 9.530 e i 25mila euro. Poi, da giugno, il Sistema individuerà gli intestatari delle forniture elettriche che hanno diritto al contributo, comunicando i loro nominativi agli operatori.

Saranno proprio gli operatori, a quel punto, a erogare lo sconto nell’arco di tre mesi, evidenziando la voce relativa in bolletta. Arera sollecita inoltre gli stessi operatori a dare evidenza, nell’homepage dei loro sito e sulla bolletta, della necessità di presentare la Dsu all’Inps per poter richiedere l’Isee e accedere così al bonus bollette.

A marzo giù le bollette del gas

Intanto, è sempre Arera a dare una buona notizia relativa alle bollette del mese di marzo: il prezzo di riferimento del gas per il nuovo cliente tipo è di 117,46 centesimi di euro per metro cubo, con un calo del 9,9% rispetto a febbraio. Il dato, relativo al Servizio di tutela della vulnerabilità, dipende da un “deciso calo” delle quotazioni all’ingrosso del gas.

Il prezzo della materia prima, infatti, è pari a 42,52 euro al megawattora per i clienti nel servizio di tutela della vulnerabilità. Per una famiglia tipo, questo calo vuol dire spendere 143 euro in meno su base annua. Così la spesa totale nei prossimi 12 mesi scenderebbe al di sotto dei 1.400 euro, fermandosi a 1.292 euro, come spiega uno studio dell’Unione nazionale consumatori.