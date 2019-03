Apertura positiva per la Borsa di Milano (+0,16%). Bene Leonardo e Juventus. Lo spread stabile a quota 243 punti

Avvio di seduta positivo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari, dopo i primi scambi, l’indice Ftse Mib +0,16%. Intanto lo spread fra Btp e Bund tedeschi apre a quota 243 punti, con il rendimento del decennale al 2,51%. Bene, anche oggi, Leonardo (+2,4%) e Juventus (+2,1%), che continua a capitalizzare il passaggio del turno in Champions League. Acquisti anche su Stm (+1,2%), Unipol (+1,2%), Tenaris (+1,1%) e Ferragamo (+1%). In rialzo anche Eni (+0,4%). Fiacchi i bancari: Bpm (-2%) e Bper (+1,2%). Deboli anche Diasorin (-0,6%), Fca (-0,3%), Tim (-0,2%). Affonda Cucinelli (-7,1%).